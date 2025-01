Non sono colpevole e vinco

Dopo la sua vittoria nella finale degli Australian Open 2025, Jannik Sinner ha affrontato le domande sul caso di doping che lo riguarda. Nonostante la polemica, Sinner ha sconfitto il tedesco Alex Zverev in tre set, ma i media tedeschi, in particolare il quotidiano Bild, continuano a commentare il “caso Clostebol”. Sinner è risultato positivo a uno steroide a causa di una contaminazione e ora attende il verdetto del Tribunale Arbitrale dello Sport (Tas), dopo il ricorso della Wada contro l’assoluzione di un tribunale indipendente.

In conferenza stampa, Sinner ha dichiarato: “Se sapessi di essere colpevole, non giocherei così”. Ha espresso la sua determinazione a continuare a competere, sottolineando di avere le idee chiare sul suo caso. Riguardo al Tas, ha detto che non ci pensa al momento e ha ammesso di avere giorni in cui desidera non affrontare questa situazione, ma è ansioso di tornare in campo.

L’udienza del Tas è prevista prima del Roland Garros, che si terrà a maggio. Sinner ha detto che non è certo se la preparazione per il torneo francese sarà influenzata da queste circostanze, affermando: “Difficile dirlo. Al momento voglio godermi questo momento”. Ha ribadito l’importanza di concentrarsi sull’attuale successo e di non perdere di vista ciò che sta ottenendo ora, reservando pensieri sul caso per il futuro.