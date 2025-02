Non solo Verde, ma Pulito: La Nuova Politica Industriale dell’UE

La Commissione europea ha presentato il Clean Industrial Deal, delineando misure di sostegno economico, riduzione della burocrazia e politiche energetiche per trasformare la decarbonizzazione in un’opportunità di sviluppo. Il progetto mira a facilitare la transizione verso un’industria più sostenibile, sostenendo le innovazioni che permetteranno all’Europa di ridurre le emissioni di carbonio e di diventare un leader nel campo delle tecnologie verdi. Tra le proposte, si evidenziano incentivi per le aziende che investono in pratiche sostenibili, nonché la semplificazione dei processi burocratici per velocizzare l’implementazione delle nuove politiche. Il settore vede positivamente questa iniziativa, considerando che potrebbe portare a una maggiore competitività e a nuove opportunità lavorative, contribuendo allo stesso tempo alla salvaguardia dell’ambiente. La Commissione intende coinvolgere attivamente tutte le parti interessate, creando un dialogo costruttivo per affrontare sfide comuni e promuovere un futuro industriale più verde. La strada da percorrere è complessa, ma i benefici attesi rendono il Clean Industrial Deal un passo cruciale verso un’Europa più sostenibile e resiliente.