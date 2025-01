Non solo Sanremo e le Cinque Terre: se vuoi scoprire la vera Liguria devi assolutamente visitare il suo ‘borgo essenziale’

Lasciare il caos della vita quotidiana per immergersi in un mondo senza tempo è l’essenza di Borgio Verezzi. Questa località della Liguria non offre lusso o innovazione, ma una vita semplice e lenta, che conquista ogni anno sempre più visitatori. Dopo oltre 15 anni di visite, questa regione è diventata una vera oasi di pace per la mia famiglia e me. Nonostante i cambiamenti nel tempo, Borgio è rimasta la nostra meta per rilassarci, lontano dai grandi eventi e dalla vita frenetica, apprezzando piccoli piaceri e la tranquillità.

Quest’anno abbiamo notato i lavori di restauro della passeggiata sul lungomare, che ha ricevuto una nuova vita con muretti ripuliti e panchine rinnovate. Tuttavia, un rammarico pesa per il fatto che il restauro non ha incluso la zona sopra il sottopassaggio, lasciando un potenziale inespresso. Speriamo in un futuro ripristino dell’ex Hotel Lido, ora in decadimento.

Borgio Verezzi è anche una deliziosa meta gastronomica. L’Osteria U Bucum dù Préve stupisce con piatti che celebrano i prodotti locali, mentre il Bar 163 in Piazza delle Magnolie è il luogo ideale per iniziare la giornata con un buon caffè. Atmosfere calde si trovano anche al Barattolo Café e al Bar Rainbow, dove si organizzano eventi vivaci, creando un centro d’incontro. La Taperia rappresenta un punto fermo con la sua proposta gastronomica innovativa.

Non possiamo dimenticare il salone di Luigino, un luogo dove la tradizione incontra professionalità, e Taglio Stile di Graziano, noto per il suo taglio moderno e alla moda. La piccola spesa al supermercato Ok Sigma offre un’atmosfera unica e vivace, caratterizzata da un buon gestore che rende ogni visita unica.

La Rassegna Teatrale di Verezzi è un’importante attrazione, offrendo spettacoli sotto le stelle in un contesto incantevole. Le Grotte di Borgio rappresentano una testimonianza della storia della natura, perfette per chi ama la geologia e vuole scoprire il nostro pianeta.

Le giornate a Borgio scorrono placide tra passeggiate sulla spiaggia, pesca e rilassamento nelle spiagge libere. La vita a Borgio è semplice, ma ricca di esperienze autentiche e momenti da vivere. Anche se alcune aree necessitano di miglioramenti, è questo fascino di lentezza che continua a farci tornare sempre qui.