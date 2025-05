Non solo per dimagrire: i farmaci antiobesità riducono anche il consumo di alcol, secondo uno studio.

Liberarsi dalla dipendenza dall’alcol potrebbe essere facilitato da iniezioni dimagranti come liraglutide e semaglutide. Uno studio presentato al Congresso europeo sull’obesità ha dimostrato che i pazienti in una clinica di Dublino hanno ridotto il consumo di alcolici di circa due terzi in quattro mesi. Gli analoghi dell’ormone Glp-1, utilizzati per il trattamento del diabete e per la perdita di peso, hanno mostrato effetti positivi anche sul consumo di alcol.

Il disturbo da consumo di alcol causa 2,6 milioni di morti all’anno a livello globale. Tassi elevati di recidiva, circa il 70% entro il primo anno, rendono necessarie nuove strategie per affrontare questa condizione. Gli analoghi del Glp-1 hanno già ridotto il consumo di alcol negli studi sugli animali, e ora iniziano a mostrare effetti promettenti anche negli esseri umani.

Lo studio, condotto da Carel le Roux e colleghi, ha coinvolto 262 adulti con un’indice di massa corporea elevato. I partecipanti sono stati seguiti per una media di quattro mesi e i risultati hanno mostrato una diminuzione del consumo di alcol da 11,3 a 4,3 unità a settimana. Tra i bevitori abituali, il consumo è sceso da 23,2 a 7,8 unità a settimana, una riduzione del 68%.

Gli effetti degli analoghi del Glp-1 potrebbero derivare da un calo del desiderio di alcol non controllato consapevolmente. Sebbene ci siano alcuni limiti nello studio, tra cui il numero ridotto di pazienti e l’assenza di un gruppo di controllo, i risultati suggeriscono che questi farmaci possono avere benefici oltre la perdita di peso. Gli scienziati continuano a esplorare gli effetti collaterali positivi degli analoghi del Glp-1 sul consumo di alcol.

Sintesi AI da StraNotizie.it

Fonte: www.adnkronos.com