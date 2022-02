Sanremo 2022, chi sono i direttori d’orchestra: da Francesca Michielin a Peppe Vessicchio, tutti i nomi in gara.

Il Festival di Sanremo, anche nel 2022, vivrà delle emozioni e della patina ‘classica’ concessa dall’orchestra sanremese, un vanto per la Rai e la musica italiana. Un gruppo composto da alcuni dei musicisti più talentuosi in Italia, in grado di dimostrare versatilità e una professionalità senza pari. A dirigere questi straordinari musicisti saranno altrettanto straordinari direttori d’orchestra. E forse mai come in questo 2022 si è parlato dei maestri che andranno a posizionarsi sul podio.

A fare scandalo, per qualcuno, è stata la scelta di Emma di farsi accompagnare dall’amica Francesca Michielin in qualità di direttore d’orchestra. Una studentessa del Conservatorio, non ancora diplomata. In molti hanno puntato il dito contro la cantante di Bassano, che però è andata avanti per la sua strada senza curarsi delle malelingue. A creare preoccupazione è stato invece Peppe Vessicchio, il più noto tra i direttori, contagiato dal Covid a pochi giorni dalla kermesse, ma fortunatamente guarito in tempo. Non ci saranno solo loro però ad accompagnare gli artisti in gara. E allora ecco la lista completa di tutti i direttori d’orchestra che dovremo vedere in questa edizione del Festival.

Di seguito l’elenco dei direttori d’orchestra di Sanremo 2022 con i rispettivi artisti (alcuni nomi non sono stati ancora resi noti):

– Claudio Junior Belli con Fabrizio Moro

– Enzo Campagnoli con Michele Bravi

– Valeriano Chiaravalle con Matteo Romano

– Luca Faraone con Rkomi

– Fabio Gurian con Ditonellapiaga e Rettore

– Will Medini con Elisa

– Enrico Melozzi con Ana Mena, Giusy Ferreri, Highsnob e Hu

– Danilo Minotti con Iva Zanicchi

– Mousse T. con Gianni Morandi

– Stefano Nanni con Giovanni Truppi

– Carmelo Piatti con Aka 7even, Mahmood e Blanco

– Adriano Pennino con Massimo Ranieri

– Andrea Rodini con Noemi

– Giuseppe Vessicchio con Le Vibrazioni

– Francesca Michielin con Emma

Tra vecchie conoscenze, nuove leve e grandi star internazionali, una cosa è certa: la grande musica sul palco non mancherà.