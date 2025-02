Non solo mare: il deserto ‘verde’ della Penisola Arabica è una meraviglia che si svela ai turisti con le sue ricchezze

Montagne, fiumi, oasi, deserto, mare e cultura: l’Oman è un paese che offre una varietà incredibile di paesaggi e esperienze. Durante il viaggio, abbiamo potuto apprezzare le altissime montagne, fiumi con piscine naturali di acqua color smeraldo e affascinanti trekking. Nonostante pensassimo solo al deserto, ci siamo trovati in un contesto molto più ricco, pieno di fortini storici, moschee, e mercati vivaci. Le strade sono curate e il paese è sicuro, rendendolo adatto anche a viaggiatrici sole. Le aree commerciali brillano di luci e colori, simili a Las Vegas, ma con contrasti netti tra povertà e modernità.

Abbiamo visitato Muscat, con la sua Grande Moschea e i mercati caratteristici, e abbiamo esplorato l’interno, dove abbiamo affrontato strade sterrate per raggiungere Jabal Shams e altri villaggi tradizionali. L’accoglienza della popolazione locale, orgogliosa delle proprie tradizioni, e le avventure in auto nel deserto sono state esperienze indimenticabili. Anche il clima di gennaio è stato favorevole, con temperature piacevoli durante il giorno.

Le tappe principali includevano il Wadi Bani Khalid e il Wadi Shab, con acque cristalline in cui ci siamo immersi. Ogni giorno ci ha riservato nuove scoperte, dalla storia dell’Oman nei musei, ai panorami mozzafiato nei camminamenti tra le palme. Ogni passo nel paese ha rivelato una combinazione di bellezza naturale e cultura, creando ricordi vividi di un viaggio mozzafiato che rimarrà nel cuore. In conclusione, l’Oman è un luogo da esplorare e scoprire, ricco di sorprese e contrasti, perfetto per chi cerca avventure diverse.