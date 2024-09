Non solo l’Italia, ma tutto il mondo deve scoprire il Meridione

Il 27 settembre 2024, il principe Alberto II di Monaco ha sottolineato l’importanza di far scoprire al mondo le bellezze della regione meridionale d’Italia. Durante la cerimonia di consegna del Premio Internazionale a Roma, presso la Galleria Doria-Pamphilj, Alberto II ha espresso il suo entusiasmo per promuovere e valorizzare i luoghi e i Comuni di questa parte d’Italia. Il principe ha rivelato che ciò che lo ha più colpito durante la sua visita sono state la calorosa accoglienza e la disponibilità delle persone locali, evidenziando l’importanza della cultura e dell’ospitalità nell’attrarre visitatori.

Alberto II ha aggiunto che il sostegno economico e culturale è fondamentale per promuovere queste aree, incoraggiando non solo italiani ma anche stranieri a visitare e apprezzare la ricchezza storica e culturale del sud Italia. La sua testimonianza mette in risalto il potenziale turistico di queste regioni, che spesso rimangono in secondo piano rispetto ad altre mete più famose.

La dichiarazione del principe di Monaco serve a richiamare l’attenzione sulla necessità di valorizzare territori meno noti ma ricchi di storia, tradizioni e bellezze naturali. Con la sua presenza e il suo supporto, il principe auspica di stimolare un maggiore interesse, contribuendo così a un flusso turistico che possa giovare all’economia locale e alla conservazione delle culture regionali.

In questo contesto, l’incontro di Roma rappresenta non solo un momento di celebrazione dei meriti culturali ma anche un invito all’azione per tutti coloro che possono giocare un ruolo nella promozione e valorizzazione di queste aree. È un appello alla collaborazione tra le istituzioni, i privati e i cittadini per costruire un futuro dove il sud Italia possa ricevere il riconoscimento che merita a livello mondiale.

In conclusione, le parole del principe Alberto II pongono l’accento sull’importanza di unire sforzi per valorizzare le bellezze del sud Italia, rendendole accessibili e apprezzate da un pubblico internazionale, promuovendo così una cultura di accoglienza e scoperta.