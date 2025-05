Non solo i Patagarri al concerto del Primo Maggio: gli altri artisti a favore della Palestina

Il ‘caso Patagarri’ al Concertone del Primo Maggio ha sollevato un acceso dibattito culturale, politico e sociale. La band milanese ha cantato il slogan ‘Palestina libera’ su un brano israeliano, suscitando reazioni severe, specialmente dal presidente della comunità ebraica romana. Questa performance non è isolata; precedenti significativi hanno innescato confronti accesi.

L’esibizione di Ghali al festival di Sanremo 2024 rimane memorabile. Con il brano ‘Casa Mia’ ha toccato il tema del conflitto israelo-palestinese, esprimendo indignazione per la violenza. Alla fine, ha ripetuto la frase “Stop al genocidio”, attirando critiche pesanti, incluso un commento dell’ambasciatore israeliano in Italia.

Dargen D’Amico ha seguito con un appello simile durante lo stesso festival, indossando pupazzi sulla giacca per sensibilizzare sulle condizioni dei bambini a Gaza, e terminando con “Cessate il fuoco!”. Le polemiche lo hanno costretto a chiarire che non intendeva fare politica.

Negli ultimi tempi, concerti e manifestazioni hanno visto la partecipazione di diversi artisti. A Milano, il concerto ‘Nessun Dorma’ è stato dedicato alla raccolta fondi per Gaza, con artisti come Francesca Michielin e Mannarino. Fiorella Mannoia, nota per le sue posizioni sulla guerra, ha partecipato a una protesta a Roma per un cessate il fuoco, dichiarando di parlare come cittadina e sottolineando la necessità di accountability.

Queste esibizioni riflettono la crescente intersecazione tra arte e attivismo politico, rendendo la musica un mezzo di espressione in contesti sociali delicati.