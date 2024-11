Non solo ergastolo per Turetta: la famiglia Cecchettin chiede un maxi risarcimento

Il processo per il femminicidio di Giulia Cecchettin è giunto a un punto cruciale il 25 novembre durante la Corte d’Assise di Venezia, con le richieste avanzate dalle parti civili. Il pubblico ministero Andrea Petroni ha chiesto l’ergastolo per Filippo Turetta, il 23enne confessore dell’omicidio, sottolineando la brutalità del crimine, con Giulia uccisa da 75 coltellate e l’evidente premeditazione. Gli avvocati delle parti civili hanno chiesto un risarcimento di 2.150.000 euro per la famiglia Cecchettin, evidenziando il percorso tragico che ha portato alla morte di Giulia l’11 novembre 2023.

Turetta era ossessionato dalla ragazza, che aveva deciso di interrompere la loro relazione. Giulia era stata perseguitata con minacce sui social e comportamenti violenti, il che ha aggravato la gravità della situazione. I legali hanno presentato come prova una lista scritta da Turetta in cui annotava gli acquisti fatti per commettere il delitto, tra cui scotch, coltelli e sacchi per occultare il corpo, dimostrando la sua premeditazione.

Durante il processo, gli avvocati hanno voluto mettere in luce non solo la ferocia dell’assassino, ma anche il dolore irreparabile subito dalla famiglia di Giulia. Lo avvocato Stefano Tigani, rappresentante del padre Gino Cecchettin, ha parlato del terrore vissuto dalla figlia, mentre Nicodemo Gentile, legale della sorella Elena, ha espresso rispetto per la famiglia Turetta, pur chiedendo giustizia per la morte di Giulia.

La famiglia Cecchettin ha anche chiesto che Giulia diventi un simbolo contro la violenza di genere, sollecitando la Corte a non dimenticare la crudeltà dell’omicidio. Il risarcimento richiesto, sebbene simbolico, è significativo per affrontare il dolore e le sofferenze causate dall’omicidio.

Il processo continuerà con la difesa di Turetta, che potrebbe invocare un percorso di giustizia riparativa senza chiedere uno sconto di pena, cercando di redimersi. La sentenza finale è attesa per il 3 dicembre, ma l’esito appare già segnato, evidenziando non solo la condanna per l’omicidio, ma anche una riflessione sulle conseguenze devastanti della violenza di genere per le famiglie delle vittime.