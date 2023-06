Non solo Covid, influenza e Rsv. In Usa boom di infezioni da un virus «ignorato»: HMPV

Il trio Covid-influenza-Rsv che abbiamo tanto temuto nella scorsa stagione, negli Stati Uniti, è diventato un minaccioso «quartetto». Sul finire della stagione invernale, infatti, un altro virus respiratorio ha preso piede negli Stati Uniti, causando sintomi molto familiari come tosse, naso che cola, mal di gola e febbre. Si tratta del metapneumovirus umano, o HMPV, che ha iniziato a diffondersi diffusamente in primavera, secondo i sistemi di sorveglianza degli US Centers for Disease Control and Prevention.

Negli Usa il virus HMPV ha contagiato 5 volte più persone

HMPV ha riempito le unità di terapia intensiva degli ospedali, colpendo in particolare i bambini piccoli e gli anziani. Al suo apice, a metà marzo, quasi l’11% dei campioni testati è risultato positivo all’HMPV, in aumento di circa il 36% rispetto al picco stagionale medio pre-pandemico del 7%. Tuttavia, la maggior parte delle persone contagiate probabilmente non sapeva nemmeno di averlo. Le persone con HMPV di solito non vengono testate al di fuori di un ospedale o di un pronto soccorso. A differenza del Covid-19 e dell’influenza, non esiste un vaccino per l’HMPV o farmaci antivirali per curarlo. I medici si prendono cura delle persone gravemente malate solo curando i loro sintomi.

Castilletti (Negrar): «In Italia e in Europa non è stato segnalato un aumento delle infezioni HMPV»

«La diffusione del virus HMPV in Italia e in Europa non sembra essere aumentata», riferisce a Sanità Informazione Concetta Castilletti responsabile Unità Operativa Virologia e Patogeni Emergenti dell’IRCCS Sacro Cuore Don Calabria, Negrar. «Quello che segnalano gli Usa potrebbe essere un effetto del post-pandemia: come per l’RSV (virus respiratorio sinciziale), è possibile che dopo esser stati più protetti dalle infezioni respiratorie per 2-3 anni, per i minori assembramenti e per l’utilizzo diffuso delle mascherine, il sistema immunitario è poco allenato. Quindi – continua – virus che normalmente circolano e che danno sintomatologia più blanda, provochino infezioni più importanti per cui si fa più diagnosi».

Il virus HMPV può causare complicanze come l’influenza e l’RSV

Gli studi dimostrano che l’HMPV causa ogni anno negli Stati Uniti tante complicanze quanto l’influenza e l’RSV. Uno studio su campioni di pazienti raccolti in 25 anni ha rilevato che era la seconda causa più comune di infezioni respiratorie nei bambini dopo l’RSV. Uno studio condotto a New York su quattro inverni ha rilevato che era comune negli anziani ospedalizzati come l’RSV e l’influenza. Come quelle infezioni, l’HMPV può portare a cure intensive e casi fatali di polmonite negli anziani.

L’HMPV è stato scoperto nel 2001

Il metapneumovirus umano è stato scoperto dagli scienziati olandesi nel 2001. Avevano 28 campioni di bambini nei Paesi Bassi con infezioni respiratorie inspiegabili. Alcuni dei piccoli pazienti erano stati molto malati e necessitavano di ventilazione meccanica, ma non erano risultati positivi a nessun patogeno noto. I ricercatori hanno coltivato i campioni in vari tipi di cellule di scimmie, polli e cani, e poi hanno esaminato le colture al microscopio elettronico. Hanno visto qualcosa che sembrava strutturalmente correlato alla famiglia dei paramyxoviridae, un gruppo di virus noto per causare malattie respiratorie come il morbillo, la parotite e il virus respiratorio sinciziale. Uno sguardo più attento ai geni del virus ha mostrato un parente stretto: il metapneumovirus aviario, che infetta gli uccelli.

Il «salto» del virus dagli uccelli all’uomo più di 50 anno fa

Il virus è stato poi soprannominato metapneumovirus umano. Gli scienziati ritengono che, ad un certo punto, probabilmente sia passato dagli uccelli agli umani e si sia evoluto da lì. Quando i ricercatori hanno testato i campioni di sangue di 72 pazienti che erano stati conservati dal 1958, tutti hanno mostrato prove di esposizione al virus misterioso, indicando che era circolato negli esseri umani, non rilevato, per almeno mezzo secolo prima.

L’infezione genera una risposta immunitaria debole, per questo ci si può ammalare più volte

Uno studio del 2020 su Lancet Global Health ha stimato che tra i bambini di età inferiore ai 5 anni ci sono state più di 14 milioni di infezioni da HMPV nel 2018, più di 600.000 ricoveri e più di 16.000 morti. Tuttavia, l’infezione genera una protezione immunitaria debole o incompleta e gli esseri umani possono essere reinfettati per tutta la vita. Le aziende stanno lavorando alla messa a punto di vaccini. Moderna, ad esempio, ha appena terminato uno studio preliminare su un vaccino a mRNA contro HMPV, secondo il sito Clinicaltrials.gov. Il CDC raccomanda ai medici di prendere in considerazione i test per l’HMPV in inverno e in primavera, quando tende a raggiungere il picco.