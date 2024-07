Non solo cani e gatti a soffrire in estate sono tutti gli animali soprattutto quando vengono abbandonati come questa tarantola

Tra gli animali abbandonati in estate anche una tarantola nel condominio, entrava negli appartamenti e nell’androne: la ritrovano così:

Da quanto ho appreso nelle ultime ore sembra che in estate gli abbandoni di animali non riguardino soltanto cani e gatti ma anche delle specie che, se velenose, non potrebbero mai trasformarsi in animali domestici. È legale, ad esempio, detenere una tarantola? Cosa dice la legge in proposito? E, soprattutto, cosa accadrebbe se un simile animale venisse adottato da un umano e poi abbandonato all’interno di un condomino?

Tra gli animali abbandonati anche la sua tarantola: il ragno vaga nell’androne del condominio

Nei giorni scorsi, a Roma, l’inquilino del terzo piano di un condominio avrebbe lasciato incustodito per l’ennesima volta il suo ragno “da appartamento”. Il ragazzo, che abita a San Lorenzo, pare avesse da tempo scelto di adottare una tarantola, a quanto pare non velenosa, e di ospitarla nel suo appartamento.

Nelle ultime settimane più di una segnalazione sarebbe stata inoltrata dai condomini all’inquilino del terzo piano a causa del consueto sconfinamento dell’aracnide negli appartamento di altri condomini oppure nell’androne del palazzo.

Un’ultima segnalazione, stavolta decisiva per tentare di proteggere la tarantola, è stata diramata in questi giorni in seguito a un più evidente “abbandono” di animale all’interno del cortile del condominio.

Tarantola nel condominio: l’ultimo abbandono nella bacinella capovolta

Mentre si continua a parlare della pericolosità del Ragno Violino e di come bisognerebbe comportarsi nel caso in cui si venga morsi da un simile esemplare, qualche giorno fa uno dei condomini era sceso in cortile per gettare i rifiuti e accanto ai cassonetti ha notato una bacinella capovolta con un biglietto posato su di essa.

“Ragno grosso“, era la frase che riportava il fatidico biglietto. Quando il condomino si è accorto dell’effettiva presenza del ragno, non essendo ancora a conoscenza dell’intera storia e dall’abitudine del suo vicino di casa, ha deciso di denunciare l’accaduto alla protezione animali per evitare che l’incolumità della tarantola potesse essere messa a repentaglio una volta per tutte.

Al di là dell’insolita vicenda sembra che sia a tutti gli effetti permesso tenere in casa un ragno, anche di grandi dimensioni, purché non velenoso. La detenzione, infatti, di qualsiasi genere di ragno velenoso è serratamente proibita e punibile per legge.