Lo sappiamo tutti. Se una pietra ostruisce un tubo dell’acqua, il flusso si blocca ed occorre agire subito per evitare problemi. Ma ci sono anche casi in cui i depositi nel condotto si creano progressivamente, fino a portare allo stesso risultato, dando però avvisaglie nel tempo. Qualcosa di simile può accadere anche alle arterie coronariche, quelle che irrorano il cuore. Se una placca si rompe e si crea di colpo un’ostruzione, può comparire un infarto, con conseguente corsa in ospedale e, se possibile, trattamento con angioplastica (il palloncino che dilata il vaso e l’eventuale reticella, lo stent, che lo tiene dilatato). Ma cosa occorre fare se la coronaria si occlude completamente nel tempo, ovvero si crea la CTO, acronimo inglese che sta per occlusione totale cronica? Gli esperti stanno trovando nuove strade per affrontare questa condizione molto seria, come emerge dal congresso dell’EuroCTO Club, tenutosi a Firenze.

“L’infarto è un evento acuto, con i classici sintomi che richiedono un trattamento immediato perché il fattore tempo è fondamentale – spiega Carlo Di Mario, Ordinario di Cardiologia all’Università di Firenze e Direttore dell’Interventistica Cardiologica Strutturale all’Ospedale Careggi nonchè Presidente dell’EuroCTO Club – invece quando l’occlusione avviene lentamente, nel corso di settimane o mesi, l’evento è meno drammatico con sintomi più sfumati ed a volte insidiosi e difficili da cogliere. C’è il tempo perché si formino circoli collaterali, una rete di piccole arteriole che vanno da una coronaria aperta a quella che si sta chiudendo garantendo abbastanza sangue da non indurre un infarto, la morte di una parte del muscolo cardiaco”.

Questa situazione porta però ad una riduzione della funzione di parte del cuore, aumenta enormemente il rischio di morte se anche l’arteria dalla quale deriva la rete di collaterali si ammala, spesso si associa a sintomi invalidanti. Riaprire un’arteria quando l’occlusione è presente da mesi o anni ed il segmento occluso è diventato fibrotico o calcifico è molto difficile. “Bisogna spesso usare due tubicini (cateteri) inseriti dal polso o dall’inguine che iniettano un liquido opaco ai raggi X (mezzo di contrasto) in entrambe le coronarie così si capisce in che direzione bisogna muovere i rigidi fili guida sviluppati specificamente per questo scopo ed orientabili in modo fine ruotandoli dall’esterno – riprende l’esperto. Qualche volta questo approccio non basta e bisogna usare diversi fili guida, così flessibili e non traumatici da seguire la rete di vasi collaterali dall’arteria sana a quella occlusa, usando cioè quella che si definisce tecnica retrograda”.

Ovviamente il trattamento da scegliere va valutato caso per caso. Ma è certo che questo approccio può avere diversi vantaggi per il paziente che ha le coronarie occluse cronicamente. “Con sufficiente esperienza e con i moderni materiali e tecniche si arriva ad aprire l’80-90% delle occlusioni totali col cateterismo, evitando così la necessità per il paziente di sottoporsi ad un intervento molto più invasivo come il bypass aorto-coronarico, che richiede l’apertura dello sterno e l’arresto del cuore, con settimane di ricovero in ospedale e poi in un centro di riabilitazione per il lento recupero – fa sapere l’esperto”. Se si riesce invece ad aprire l’arteria occlusa con l’angioplastica non occorre la classica chirurgia, il paziente non deve essere addormentato o intubato perché non sente male durante la procedura, e può andare a casa il giorno dopo l’angioplastica. Durante il congresso di Firenze, con casi clinici in diretta, si è visto che i pazienti sono stati trattati con successo, riaprendo un’arteria chiusa da anni, spesso dopo una angioplastica fallita da operatori meno esperti usando tecniche e materiali meno innovativi.

L’importante è comunque riuscire a riconoscere chi ha le arterie coronariche che lentamente si sono incrostate e poi chiuse. E non è sempre facile. “I sintomi possono essere insidiosi ed i pazienti con occlusione totale hanno più spesso mancanza di respiro sotto sforzo che non la classica angina, il dolore retrosternale tipico causato dalla mancanza di sangue al muscolo cardiaco – fa sapere Di Mario. Visto anche il peggioramento graduale spesso i pazienti attribuiscono i sintomi a problemi diversi, ad esempio respiratori, o si adattano a ridurre la propria attività fisica considerando la facile affaticabilità una conseguenza ineliminabile dell’età avanzata o della mancanza di allenamento adeguato. Spesso ci si accorge del problema solo sulla base di un elettrocardiogramma, un ecocardiogramma o una prova da sforzo alterati, eseguiti per altri motivi”.

E poi… poi si procede con una angioTAC coronarica che è molto sensibile nel mostrare restringimenti coronarici e riesce a identificare sede e lunghezza dell’occlusione in modo non invasivo, aiutando anche la pianificazione della procedura di riapertura con angioplastica dell’occlusione coronarica cronica. “Riaprendo le arterie occluse abbiamo evidenze incontrovertibili, anche in studi randomizzati, che la dispnea e l’angina migliorano ed i pazienti sono in grado di fare sforzi prima non tollerati. – conclude l’esperto. Gli studi clinici condotti fino ad ora, però, non sono abbastanza ampi e di durata sufficientemente lunga, da dimostrare incontrovertibilmente che riaprire una occlusione coronarica cronica migliora anche la mortalità”.