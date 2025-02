Non solo Berlino: a queste tre città non avevi mai pensato, ma ti convinceranno definitivamente a pianificare un viaggio in Germania al più presto.

Scopri nuove prospettive sulle città tedesche attraverso il podcast “Stazione centrale, andata e ritorno” di Roberto Sassi per il Goethe-Institut Italia e Loquis. Düsseldorf, situata nel Nordreno-Vestfalia, è un importante centro per l’arte contemporanea e gli affari. Sassi esplora il contrasto tra le sue caratteristiche artistiche, come musei e l’Accademia di Belle Arti, e il suo ruolo come sede di molte aziende. Tra i luoghi emblematici, la Königsallee (o Kö), nota per le boutique di lusso e il mercatino di Natale. Durante il podcast, Sassi incontra Elger Esser, fotografo e docente, che descrive Düsseldorf come una città vivace e internazionale, evidenziando le sue affermazioni artistiche e culturali.

Proseguendo verso Amburgo, città portuale e architettonicamente all’avanguardia, Sassi esplora luoghi significativi come HafenCity e Speicherstadt. La piazza del municipio ristrutturata nel 1842, dopo un devastante incendio, riflette la storia della città e l’influenza di architettura veneta. Amburgo, con il suo Jungfernstieg e i suoi storici edifici in mattoni, combina il passato con il presente, diventando patrimonio dell’umanità nel 2015.

Infine, Friburgo emerge come un modello di sostenibilità e mobilità urbana. Con il suo ecoquartiere Vauban, Sassi descrive il contrasto tra la vecchia e la nuova Friburgo, inclusa la Torre solare che simboleggia l’impegno della città per l’energia verde. La tradizione culinaria è viva nei ristoranti locali e nei mercati settimanali, dove si possono degustare piatti tipici e vini del Baden. Friburgo rappresenta così un connubio tra storia, innovazione e cultura del territorio.