Non so quando partirò

Shade, il rapper torinese, ha preoccupato i suoi fan pubblicando una foto su Instagram in ospedale, attaccato a una flebo e con una cannula per l’ossigeno. Nonostante la sua situazione di salute, Shade ha cercato di rassicurare i follower, affermando di stare “abbastanza bene”, anche se il riposo sarà più lungo del previsto. Con il suo tipico spirito ironico, ha descritto la sua esperienza in ospedale come una “vacanza in un resort esclusivo” e ha scherzato sulla sua pagina Wikipedia, temendo che potesse essere aggiornata con la data della sua morte.

Sebbene non ci siano dettagli ufficiali sulle cause del ricovero, vi è la possibilità che sia correlato a problemi respiratori o postumi da Covid. La sua presenza prevista per il 6 maggio a Licata è ora in dubbio, mentre Shade sta concentrando le sue energie sulla guarigione. I fan si sono mobilitati, inviando messaggi di affetto e desiderando una pronta ripresa.

Shade, classe 1987, ha costruito una carriera di successo nel rap, guadagnandosi visibilità vincendo MTV Spit nel 2013 e pubblicando diversi brani di successo. Oltre alla musica, ha prestato la voce a personaggi di film e serie animate. Nonostante le difficoltà, il rapper mantiene la sua ironia e la voglia di scherzare, dimostrando una resilienza che continua a farlo amare dai suoi fan.