“Non so cosa cerco”, ma appare anche il nome dell’ex marito

Nel pomeriggio di oggi, Sonia Bruganelli è stata ospite di Domenica In con Mara Venier, affrontando vari temi personali. Uno dei momenti più toccanti è stato il ricordo della morte di suo padre, che ha avuto un forte impatto sulla sua vita. Ha raccontato: “Da quando è morto mio padre la mia vita è cambiata. È morto in cinque minuti. Aveva 70 anni e non si aspettava nulla”. Queste parole evidenziano il dolore e la sorpresa dell’evento, che ha influenzato profondamente la sua visione del mondo e delle relazioni.

Bruganelli ha anche parlato della sua immagine pubblica, ammettendo di essere stata percepita come una persona “cattiva” in televisione. Ha spiegato che la sua aggressività era un tentativo di dimostrare il proprio valore in un ambiente competitivo e difficile. “Ero sposata con un uomo importante e lavoravo in un ambiente molto ambito”, ha dichiarato, evidenziando come il contesto televisivo possa spingere le persone ad adottare un certo comportamento, non sempre in linea con la loro vera personalità.

Riguardo al suo rapporto con Paolo Bonolis, Sonia ha chiarito che le voci sulla sua dominanza erano infondate, sottolineando l’intesa sana che c’era tra loro. Con il tempo, ha acquisito maggiore consapevolezza di sé e ha riconosciuto che il suo atteggiamento aggressivo era in parte un personaggio costruito per affrontare le sfide del mondo dello spettacolo.

Quando le è stato chiesto della sua vita sentimentale, Sonia ha risposto: “Devo ancora capire cosa voglio io dalla mia vita”. Ha affermato di volere vivere coerentemente con i suoi sentimenti e di non voler ferire nessuno, nemmeno i suoi figli. Questo sembra confermare i rumors di una possibile separazione dal ballerino Angelo Madonia.

Inoltre, ha condiviso la sua esperienza a Ballando con le Stelle, dicendo di aver inizialmente rifiutato l’offerta di partecipare come ballerina, ma successivamente ha riflettuto sulla sua idoneità per il ruolo. Ha ammesso che vivendo l’esperienza da concorrente, si è resa conto di non sentirsi adatta. Infine, ha accennato alla sua vita personale, sottolineando che la fine del suo matrimonio non è stata causata da tradimenti, ma da una necessità di crescita e introspezione.