L’ospite inatteso e la coppia di pelosetti non si vedono da mesi: quando arriva il momento del loro incontro, sul finale, la reazione è da brividi.

Lo scorso martedì, 22 novembre, è stato un grande giorno per un’affiata coppia di Golden Retriever. I due pelosetti, riuscendo dapprima a fiutare alcuni indizi disseminati in casa, hanno gradualmente compreso che avrebbero potuto finalmente riabbracciare una delle persone più importanti della loro famiglia.

Non si vedono per mesi, alla fine il loro incontro è da brividi – VIDEO

Mentre le romantiche note del celebre brano “Coming Come” donano spazio alla colonna sonora perfetta per l’occasione, i due Golden Retriever – Gilly e Chappy – vengono immortalati dalla loro padroncina in un filmato dall’emozionate “happy ending“. Il video, condiviso sul profilo Tik Tok di @golden_choppy, è riuscito – per le sue caratteristiche – a sfiorare i ben 30mila apprezzamenti.

Potrebbe interessarti anche >>> Lascia la figlia con 6 pitbull: la reazione è affascinante – VIDEO

Da come si apre il filmato, e da quanto afferma la donna che interagisce con la coppia di Golden in sottofondo, pare che Gilly e Chappy non si aspettassero minimanete che la loro più cara amica umana facesse ritorno – proprio in quel momento e soprattutto dopo lunghi mesi di assenza – nella sua abitazione. La ragazza, che è la figlia minore della padrona di casa, aveva infatti deciso di partire durante la stagione estiva, rimanendo lontana dalla sua famiglia d’origine dai primi giorni del mese di agosto.

🐾💖 SEGUICI ANCHE SU: FACEBOOK | TIKTOK | INSTAGRAM | YOUTUBE | TWITTER 🐶🐱

Nel frattempo, i due Golden, abituati com’erano alla costante presenza della giovane in casa non avrebbero potuto fare a meno di sentire intensamente la sua mancanza, sperando ogni giorno nel suo ritorno. Poi il momento tanto atteso da tutti è finalmente arrivato e la famiglia ha potuto riunirsi nel modo migliore.

@golden_chappy Haven’t seen Sissy since August! #welcomehome #goldenretriever #HuluChippendalesDance ♬ Coming Home – Diddy – Dirty Money

I due Golden, quando hanno avvertito che qualcuno fosse in procinto di avvicinarsi alla porta di casa, hanno iniziato ad avvicinarsi ad essa, cercando di sbirciare al esterno e senza smettere di scodinzolare ininterrottamente. Il loro comportamento, secondo la mamma della giovane, sarebbe stata la prova lampante che Gilly e Chappy avessero subito riconosciuto l’identità dell’ospite misterioso.

Potrebbe interessarti anche >>> Ogni notte a casa loro è un incubo: la webcam in camera svela la verità – VIDEO

Pochi istanti prima che la ragazza facesse il suo ingresso, attraversando con enfasi l’uscio principale e lasciandosi sommergere dalle vivaci attenzioni dei suoi pelosetti, i due Golden hanno ricevuto – come premio per la loro pazienza – il “regalo del calzino“, provocando – in tal modo – una lunga serie di esilaranti risposte al contenuto in rete.