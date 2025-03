“Non si farà più a Sanremo, la nuova location” Festival della Musica Italiana: potrebbe cambiare tutto

Il Festival di Sanremo, uno dei principali eventi musicali italiani, potrebbe essere trasferito in un’altra città e cambiare nome, mantenendo però il diritto di partecipare all’Eurovision. Questo cambio di rotta è emerso dopo che il Comune di Sanremo ha avviato una gara per l’assegnazione dell’evento, aprendo a nuove possibilità per il futuro della manifestazione.

La Rai sta valutando diverse opzioni, e una delle più concrete sarebbe di spostare il festival a Torino, che ha già ospitato l’Eurovision nel 2022. Torino offre infrastrutture idonee per un evento di tale importanza, ma la decisione finale dipenderà sia dalla disponibilità delle strutture sia dalla qualità dell’accordo con l’amministrazione locale.

Oltre al trasferimento, si parla anche di un possibile cambiamento del nome dell’evento. Attualmente noto come Festival della Canzone Italiana, il titolo potrebbe essere modificato per questioni di copyright. Nomi alternativi come Festival della Musica Italiana sono già stati suggeriti, mantenendo legame con la tradizione musicale del paese. Nonostante un possibile cambio di nome, il vincitore continuerà a rappresentare l’Italia all’Eurovision Song Contest.

La pianificazione del festival richiede una preparazione anticipata, con i preparativi che iniziano subito dopo la fine dell’edizione precedente. Sebbene il trasferimento sia considerato, Sanremo resta la prima opzione. L’evento è cruciale per l’intrattenimento televisivo, con ascolti in crescita e un’importante raccolta pubblicitaria, rendendo essenziale per la Rai preservare quello che è uno degli appuntamenti annuali più rilevanti per la musica italiana.