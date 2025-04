“Non se lo meritava” La coppia, brutto colpo per Ilary Blasi

Il reality show “The Couple” potrebbe concludersi in anticipo a causa di ascolti in calo. La finale era prevista per il 5 maggio, ma i risultati non soddisfacenti hanno portato a una revisione dei piani. Inizialmente, il programma doveva prevedere otto puntate, ma i dati di ascolto hanno mostrato una significativa diminuzione, con un calo di cinque punti in una settimana. Dopo un esordio con il 18,6% di share, il programma condotto da Ilary Blasi è sceso al 13,01%. Se questa tendenza dovesse continuare, è possibile che “The Couple” finisca tre settimane prima di quanto inizialmente previsto, con la finale che potrebbe tenersi alla quinta puntata.

In caso di chiusura anticipata, il montepremi, fissato a un milione di euro, potrebbe essere modificato in base al numero ridotto di episodi trasmessi. Inoltre, se “The Couple” si concluderà il 5 maggio, “L’Isola dei Famosi” potrebbe debuttare con tre settimane di anticipo, fissando il suo inizio per il 12 maggio. Questo cambio di programmazione potrebbe influenzare il palinsesto televisivo, offrendo nuove opportunità ai fan dei reality show.

Attualmente, ci sono incertezze sul futuro di “The Couple” e si attende l’arrivo di “L’Isola dei Famosi”. Gli ascolti nei prossimi giorni saranno cruciali per determinare le scelte di programmazione e il destino di entrambi i programmi.