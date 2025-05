“Non se l’aspettava” tutto così inaspettato, la famosissima scoppia in lacrime davanti a tutti

Elisabetta Gregoraci è stata accolto con grande affetto a Napoli per le registrazioni di “Audiscion”, un innovativo programma televisivo che unisce comicità e partecipazione attiva del pubblico. Insieme ai comici Gigi e Ross, la showgirl riporta in scena un format interattivo e dinamico, promettendo un’esperienza unica a partire dal 5 maggio. La Gregoraci ha espresso la sua emozione per l’accoglienza calorosa, creando un legame speciale con il pubblico.

La scenografia curata ha incluso due enormi orsi di peluche, fontane luminose e un tappeto beige con petali blu, contribuendo a un’atmosfera magica. Un gesto toccante ha accomunato questo benvenuto: una scatola con la dedica “Tu sei più unica che rara”, accompagnata dalla canzone “Devastante” di Olly. Questo momento ha profondamente commosso la Gregoraci, che ha condiviso la sua gratitudine per l’affetto ricevuto.

“Audiscion” rappresenta un esperimento televisivo che promuove la partecipazione attiva degli spettatori, combinando monologhi e sketch comici e permettendo al pubblico di esprimere opinioni. In linea con la tradizione dello “speaker’s corner”, chiunque potrà proporre idee e battute, sfidando i comici professionisti.

La presenza di Gigi e Ross richiama nostalgici ricordi di programmi come “Made in Sud” e “Mad in Italy”, mentre “Audiscion” si articola in cinque puntate dove satira e improvvisazione affrontano le contraddizioni della società moderna. Con le registrazioni già avviate, l’incontro tra spettacolo e calore umano ha reso Napoli una cornice indimenticabile per questo evento, promettendo un programma coinvolgente e innovativo per la stagione.