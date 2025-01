Non salirò con loro

Annalisa potrebbe essere l’assente illustre del Festival di Sanremo 2025. La cantante savonese, inizialmente considerata tra le candidate per il ruolo di co-conduttrice, ha rifiutato l’invito dopo aver appreso i nomi dei colleghi con cui avrebbe dovuto condividere il palco dell’Ariston. Questa notizia è stata divulgata dal giornalista Carlo Faricciotti, il quale ha affermato che Annalisa avrebbe dichiarato: “Io con quelli non ci salgo”.

Sanremo 2025, previsto dall’11 al 15 febbraio, si preannuncia come un evento ricco di partecipazioni, con 30 Big in gara e ben 12 co-conduttori. Carlo Conti, il conduttore e direttore artistico, ha scelto nomi come Antonella Clerici e Gerry Scotti per la prima serata. Nonostante Annalisa non sarà tra le co-conduttrici, parteciperà comunque all’evento durante la serata dedicata ai duetti e alle cover. Sarà infatti ospite del venerdì, dove si esibirà insieme a Giorgia con il brano “Skyfall”, colonna sonora dell’omonimo film di 007, che ha valso a Adele un Premio Oscar.

Al momento, la decisione di Annalisa di non partecipare come co-conduttrice non è ufficialmente confermata né smentita, ma le indiscrezioni stanno generando interesse. La vicenda solleva interrogativi sull’atmosfera che circonda la kermesse musicale e sui legami tra gli artisti coinvolti. La sua presenza nella serata dei duetti, tuttavia, manterrà viva la sua connessione con il Festival, nonostante l’assenza come co-conduttrice.