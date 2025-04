Non sai quando è nato? Ecco come stimare l’età del tuo cane.

Conoscere l’età di un cane senza sapere quando è nato è fondamentale per garantire la sua salute e il suo benessere. Attraverso l’osservazione dei denti, ad esempio, è possibile fare delle stime: i cuccioli non hanno denti alla nascita e quelli da latte compaiono tra i 15 e i 20 giorni. I denti permanenti si presentano tra i 3 e i 6 mesi, mentre intorno all’anno risultano bianchi e ben conservati. Con l’età, si nota un ingiallimento e, dopo i sei anni, si possono osservare tartaro e smussature. Per una stima più precisa, si possono utilizzare esami medici come radiografie e controlli oculari, che possono rivelare segni di invecchiamento.

Un metodo avanzato, sebbene meno comune, consiste nei test genetici che analizzano i telomeri, fornendo una stima biologica dell’età. I cani più giovani tendono a essere più energici e giocosi, mentre quelli più anziani mostrano segni di affaticamento e rigidità. È importante anche notare il pelo, che inizia a ingrigirsi, specialmente attorno al muso.

Tradizionalmente si crede che un anno di vita di un cane corrisponda a sette anni umani, ma studi recenti hanno messo in discussione questa stima, introducendo il concetto di “orologio epigenetico”. I cani di taglia grande tendono a invecchiare più velocemente rispetto a quelli di taglia piccola.

Per migliorare la qualità della vita del cane, è essenziale garantire un’alimentazione adeguata, attività fisica mirata, visite veterinarie regolari e un ambiente sereno. Conoscere l’età del proprio cane permette di prendersene cura con maggiore consapevolezza.