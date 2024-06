“Non riuscivo a trovarlo, poi l’illuminazione, vuoi vedere che è proprio lì? “il video emozionante

La sua proprietaria era disperata finché non ha avuto un vero lampo di genio, la scoperta è stata incredibile

Chiunque abbia mai avuto un animale domestico può sapere bene lo sconforto che si prova quando questi spariscono dalla vista. Alcuni animali sono infatti in grado di cacciarsi nei guai da un momento all’altro e mandare in ansia ogni buon padrone, ansia che può farsi ancor più grande qualora la sparizione avvenisse in circostanze inspiegabili. Questo è proprio quello che è accaduto a Breanne, la proprietaria di un cagnolino di nome Girly che un giorno ha deciso di fare perdere le sue tracce senza neppure allontanarsi di casa. Una porta chiusa ed il cucciolo che tuttavia sembra essere scomparso hanno fatto letteralmente impazzire Breanne che ha addirittura pensato ad un rapimento prima di avere l’illuminazione decisiva.

Altro che rapimento, Girly è un vero esperto di mimetismo! La foto del suo ritrovamento è divenuta virale

Alcuni animali sono in grado di sparire sotto il nostro naso, ma se non parliamo di camaleonti o altri esperti di mimetismo, la questione non è di certo così comune. Girly però sembra rappresentare di certo un’eccezione vista la sua abilità di sparire seppur vicinissima alla sua padrona.

Anche se i cani sono soliti rispondere alla chiamata dei loro padroni, alcuni di questi possono essere particolarmente pigro e trovato lo spazio giusto in cui riposare lasciarsi andare a sonni profondi. Per questo che le chiamate di Brianne non hanno sortito effetto, ed inutili sono state le ricerche in ogni angolo della casa. L’ipotesi che Girly fosse in pericolo ormai stava iniziando a prendere il sopravvento ma a salvare la donna dalla sua più profonda è stato il suo neonato.

Il pianto del bambino che aveva bisogno di essere allattato ha dovuto costringere Brianne a sospendere le ricerche, ma è proprio durante l’allattamento che qualcosa ha colpito la sua attenzione. Nel mucchio dei giocattoli qualcosa è sembrato muoversi, poi ancora nulla, ma dopo un po’ una strana luce è sembrata provenire dagli occhi di un giocattolo, occhi troppo vispi per non essere reali.

Lo shock iniziale si è così trasformato in una risata quando poco dopo l’arcano è stato svelato, una grossa giraffa di peluche vicino alla culla era stata l’arma del misfatto, un letto comodo e perfettamente in tono con la pelliccia di Girly che sonnecchiando li vicino si è mimetizzato in una maniera davvero unica. L’amore per il piccolo di casa è stato la causa della mancata risposta di Girly che in quel momento era indaffarato a vegliare il suo nuovo padroncino, osservandolo da vicino e non curandosi dei richiami della sua padrona. Alla fine per fortuna l’ansia ha lasciato il posto a tante risate, anche se Brianne non ha preso poi così bene la noncuranza del suo cane nel rispondere alle sue chiamate, noncuranza che gli è stata tuttavia subito perdonata.