“Non rispetteremo le sue ultime volontà”, i figli di Alain Delon vanno contro l’ultima decisione del padre

Un’esclamazione piuttosto forte quella legata all’ultima volontà di Alain Delon. Il noto attore aveva disposto che il suo pastore belga, Loubo, dovesse essere sepolto insieme a lui. Proprio per questa ragione l’uomo ha chiesto la soppressione del cane laddove questo fosse stato ancora vivo nel momento del suo decesso.

Loubo e Alain

Ecco cosa hanno deciso di fare i suoi figli.

Alain Delon chiede la soppressione del suo cane qualora questo gli fosse sopravvissuto

Nel corso della sua vita il noto attore Alain Delon ha fatto parlare di sé e soprattutto del grande amore che nutriva verso i suoi cani. Nel corso della sua vita ne ha avuti davvero tanti e il suo ultimo compagno è stato un pastore belga Malinois di nome Loubo.

Alain Delon

Il regista era davvero molto legato al suo cane ed è per questo che aveva preso importanti decisioni riguardo il suo futuro in caso di morte. L’attore ha infatti chiesto al suo veterinario di sopprimerlo laddove l’attore fosse morto prima di lui, in maniera tale da poter lasciare questo mondo insieme.

Ovviamente gli animalisti sono prontamente intervenuti sulla questione, in quanto non è giusto porre fine alla vita di un cane sano solo per un capriccio. La soppressione dovrebbe essere valutata solo nel caso in cui l’animale stia soffrendo e dopo essersi assicurati che nessuna cura potrebbe farlo riprendere.

La decisione dei figli

Di questo discorso si era già parlato nel 2018, quando l’attore aveva rilasciato un’intervista parecchio discussa al Paris Match. Chiederò al veterinario di lasciarci andare insieme, non lo lascerò da solo. Se dovesse morire prima di me, cosa che spero, non ne prenderò più altri Se morirò io prima di lui chiederò al veterinario di lasciarci andare nello stesso momento. Gli farà un’iniezione letale in modo che se ne vada fra le mie braccia. Preferisco così piuttosto che sapere che morirà sulla mia tomba con tanta sofferenza.

Loubo

Molti cani soffrono irrimediabilmente la perdita dei loro padroni, ma questo non è un motivo giusto per porre fine alla loro vita. Per fortuna i figli dell’attore si sono consultati e alla fine hanno deciso di non rispettare questa volontà, in quanto tremendamente ingiusta verso la vita di una creatura innocente.