“Non riesco a odiare la persona che ha colpito mio figlio, perché evidentemente a differenza di mio figlio non ha altri strumenti”. Sono le parole della mamma di Paolo Caprio, il 41enne ucciso a Bitonto, nel Barese, durante un litigio in una stazione di servizio, preso a pugni dal 20enne Fabio Giampalmo, ora in carcere con l’accusa di omicidio volontario. Le parole della donna sono state riferite al termine dei funerali, nella Basilica dei Santi Medici a Bitonto, dal sindaco Michele Abbaticchio.

“Non riesco a immaginare – ha detto Abbaticchio – la forza e l’umanità che si possono provare nell’esprimere un sentimento del genere di fronte alla perdita di un figlio che aveva dentro di sé lo spirito di servizio, di umiltà, l’amore per il suo lavoro di artigiano e per quello che riusciva a donare agli altri”.

La folla all’esterno della basilica dei Santi Medici dove è stata celebrata la messa

“Un grido che si eleva dai familiari di Paolo così forte che ci interpella tutti. Un grido che non si può lasciare nell’indifferenza. Umanamente il grido esprime tutta la nostra sofferenza e incredulità ed è un grido che oggi ciascuno di noi deve lasciar cadere nella propria coscienza”.

Sono le parole di don Paolo Candeloro, durante l’omelia del funerale. Per la città di Bitonto una “esperienza amara: la morte di Paolo ci interpella, deve chiederci che tipo di vita stiamo vivendo – ha aggiunto don Paolo – Se ci stiamo sforzando di vivere gesti concreti di bene e di verità. Si uccide con le armi e con le parole. E’ facile metterci in un atteggiamento di giudizio verso gli altri: siamo vittime e carnefici anche noi”.

Il parroco ha invitato la comunità a tirar fuori “da noi il bene, non la cattiveria, la violenza. Non dobbiamo crederci migliori degli altri. La morte di Paolo ci chiede di cambiare il nostro modo di vivere. Non abbiamo bisogno di belle parole ma di gesti che dobbiamo rendere concreti nella vita di ogni giorno, nelle nostre famiglie, sul posto di lavoro, nella nostra città. Non si può rimanere ancora una volta indifferenti. La morte di Paolo ci dona questo invito a migliorarci: è una morte che deve scuoterci dentro e non ci deve far perdere tempo, come cittadini e come cristiani”.

Don Paolo ha ricordato anche la morte dell’84enne Anna Rosa Tarantino, vittima innocente di mafia, avvenuta il 30 dicembre 2017: “Paolo si aggiunge a questo elenco, ma ora basta, abbiamo bisogno tutti di vivere di gesti concreti, basta con questo modo di vivere, con questi nostri atteggiamenti. Il grido di oggi sia pieno di speranza per il domani perchè possiamo fare meglio. La morte è una pagina amara – ha concluso – non saremo mai pronti perchè ci coglie in una esperienza che ci segna dentro, è distacco è vuoto, è assenza, ma nel Signore è il passaggio”.

Intanto, semore nella giornata di mercoledì 8 settembre, il gip di Bari ha convalidato il fermo di Giampalmo, il ventenne accusato di avere ucciso, aggredendolo con tre pugni, Paolo Caprio. Il giudice ha disposto la custodia cautelare in carcere, in relazione all’accusa contestata dal pm Ignazio Abadessa di omicidio volontario, aggravato dai futili motivi e dall’utilizzo di tecniche di combattimento.

In mattinata Giampalmo – assistito dall’avvocato Giovanni Capaldi – era stato interrogato e aveva confermato la versione già resa ai carabinieri domenica mattina, subito dopo essersi costituito. Il giovane ha spiegato di avere colpito Caprio a causa di alcuni “sguardi provocatori” rivolti a sua moglie e alle donne di alcuni suoi amici, senza però l’intenzione di ucciderlo.

“Un episodio di violenza sconcertante, che impone una riflessione sul tema dell’aggressività e della rabbia e sul fallimento del linguaggio verbale a fronte dell’agire, della messa in azione, dell’acting out”. Così il presidente dell’Ordine degli psicologi della Puglia, Vincenzo Gesualdo, ha commentato il delitto.