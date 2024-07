Non riesco a capire se il mio amico a quattro zampe sta male, ci sono dei segnali che possono aiutarmi?

Non sta bene e si vede: quali sono i 5 segnali per capire che il nostro animale domestico sta male secondo un noto veterinario.

C’è chi lo dimostra di più e chi invece è più bravo a nasconderlo, ma quando non si sentono bene è facile intuirlo non sono perché li conosciamo bene ma anche perché esistono almeno 5 segnali per capire che il nostro animale domestico sta male secondo un noto veterinario che ha postato un video esplicativo sui social. Accorgersene in tempo è sicuramente fondamentale per poterlo aiutare e per correre ai ripari il prima possibile. Ecco quali sono e a cosa fare attenzione: quando si tratta della loro salute bisogna sempre essere scrupolosi.

Un video virale sulla salute dei nostri Pets: la parola dell’esperto

I social possono diventare anche veicolo di informazioni molto importanti, soprattutto quando si tratta della salute dei nostri animali domestici: di sicuro c’è da fare una cernita tra tante informazioni, ma quando provengono dalla bocca di un esperto vale la pena commentarle. Un video che sta spopolando sui social è quello del dott. Adam Cristhman, che ha elencato brevemente i 5 segnali da riconoscere per capire che il nostro quattro zampe non gode di buona salute.

Alle volte ci chiediamo cosa abbia il nostro cane o perché il nostro gatto non si comporta come al solito, ma è assolutamente necessario approfondire la questione e capirne di più: non basta solo vederli stanchi e spossati, poiché questo può anche essere un evento occasionale, ma fare caso ai piccoli cambiamenti di routine che possono rivelarsi fatali per alcune diagnosi.

Il dottore Cristhman li definisce ‘segnali nascosti’, proprio perché potrebbero ‘sfuggire’ a prima vista ai padroni più superficiali; secondo lui, sono 5 i segnali di un malessere o un dolore da attenzionare che spaziano dall’alimentazione al comportamento: vediamoli tutti.

5 segnali per capire che il nostro animale domestico sta male: quali sono

Chissà quanti di noi, dopo aver visto il video, penseranno: ‘Come ho fatto a non notarlo prima? La prossima volta ci farò attenzione!’. In realtà presi dalla nostra routine potremmo non fare caso a tanti fattori che possono rivelarsi di estrema importanza per diagnosticare in tempo una malattia o un disturbo del nostro animale domestico: eccoli tutti secondo le parole dell’esperto.

L’appetito

Difficile che un animale non abbia voglia di mangiare o mostri di non avere appetito; spesso è legato a un malessere fisico, che si manifesta appunto con l’inappetenza dell’animale. Questo è un fattore assolutamente da non sottovalutare.

Il riposo

Se iniziano a dormire bene o le ore sufficienti a garantire loro un riposo, è possibile che ci sia qualche malattia o disturbo interiore che lo impedisce: può capitare che il cane non dorme di notte e non è affatto un buon segnale.

Se vuoi saperne di più, leggi il nostro approfondimento sul tema >>> Come capire se il cane sta male da alcuni comportamenti comuni spesso fraintesi

Difficoltà nella respirazione

A meno che non si tratti di una razza ‘a rischio’, ovvero di un esemplare col muso schiacciato (esistono cani brachicefali ma anche gatti brachicefali), le difficoltà di respirazione e l’ansimare possono indicare qualcosa che non va nel suo organismo. Infatti l’animale inizierà a non respirare bene e ad affannare durante il giorno.

Sete eccessiva

Il fatto di bere molto può facilmente indicare un disturbo all’apparato endocrino o al sistema metabolico in generale: facciamo caso a quanto spesso gli riempiamo la ciotola perché la troviamo vuota, e iniziamo a fare indagini con l’aiuto dell’esperto.

L’istinto

Può sembrare un fattore poco ‘scientifico’, eppure il sesto senso di chi conosce bene l’animale che ha in casa non sbaglia quasi mai; è come l’istinto materno che riesce a percepire cosa non va nel bambino prima che se ne accorgano gli altri: diamogli ascolto.