‘Non riesci a gestire il tuo albero di Natale? Ce ne prenderemo cura noi’, il nuovo progetto ‘Raccolta Botanica’ di Filottrano.

Il sindaco di Filottrano, Luca Paolorossi, ha avviato un’iniziativa innovativa chiamata ‘Raccolta Botanica’, destinata a raccogliere alberi e piante da esterno che i cittadini non sono in grado di curare o non desiderano più mantenere. Il progetto è nato dalla crescente consapevolezza sull’importanza della biodiversità e sulla necessità di tutelare il verde urbano. La ‘Raccolta Botanica’ prevede l’istituzione di punti di raccolta mensili, dove gli abitanti possono portare le loro piante. Queste verranno poi curate e ripiantate, contribuendo a un progetto avviato nel 2023 che ha portato alla creazione del ‘Campo delle Mani’, il quale mira a migliorare l’ambiente e la qualità della vita nella comunità marchigiana.

Luca Paolorossi ha evidenziato come questo progetto sia vitale per promuovere una cultura di rispetto per la natura e per sensibilizzare i cittadini sull’importanza della cura delle piante. Inoltre, rappresenta un’opportunità per coinvolgere la comunità e educare i giovani sulla sostenibilità ambientale. “Se non riesci a gestire il tuo albero di Natale, ce ne prenderemo cura noi”, ha dichiarato il sindaco, sottolineando che ci sono persone che possiedono numerose piante in grado di creare un nuovo bosco.

Ogni pianta donata avrà un’etichetta con il nome del donatore, in modo da continuare il progetto avviato nel 2023, che ha già portato alla piantumazione di 450 alberi attorno a otto opere dell’artista Nazzareno Rocchetti, tutte realizzate a forma di mani. L’area è stata concepita a scopo didattico ed è stata inaugurata il 2 giugno. L’intento del sindaco è di aumentare il numero di piante attraverso la raccolta, già a partire dal mese di gennaio. Accanto alla raccolta di plastica, vetro e oli usati, ora si aggiunge la ‘Raccolta Botanica’ che verrà gestita dal comune.

Questo progetto rappresenta un passo significativo verso l’ideazione di una città più verde e sostenibile. Paolorossi spera che l’iniziativa possa servire da modello per altre città italiane. In sintesi, la ‘Raccolta Botanica’ non solo sostiene la preservazione del verde urbano, ma promuove anche un senso di comunità e responsabilità ambientale tra i cittadini di Filottrano.