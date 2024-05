non riesce più a fare una cosa importantissima

Non ci aveva pensato prima di sottoporsi all’intervento chirurgico o forse nessuno glielo aveva detto che avrebbe potuto avere qualche piccolo problema a fare cose che prima faceva senza problemi. Adesso Francesco Chiofalo ha paura dopo l’operazione agli occhi che ha eseguito per cambiarne il colore. Certo deve essere molto fastidioso non poter essere al 100% come prima.

L’ex volto di Temptation Island ha deciso di sottoporsi a un intervento chirurgico agli occhi non per motivi di salute. Voleva solo cambiare il loro colore, per passare dal nocciola con cui è nato a un azzurro intenso.

Ha dovuto subire un’operazione di cheratopigmentazione, che ha richiesto un po’ di convalescenza da quando è uscito dalla sala chirurgica. Sui social ha raccontato quello che sta attraversando e non è sempre facile.

Non si tratta proprio di una passeggiata. Anzi, è considerata una delle operazioni più delicate e a volte anche pericolose del mondo. Anche perché è solo fatta per motivi estetici, niente di urgente che mettesse a rischio la sua salute. Quindi in molti si chiedono il perché di questa decisione.

Lui stesso ai suoi follower ha raccontato che le cose non stanno andando come previsto. Anzi, ha davvero molte difficoltà nella quotidianità, in azioni e gesti che prima faceva con naturalezza. In particolare si è accorto di una cosa che non riesce a compiere e della quale è difficile fare a meno.

Francesco Chiofalo oggi ha paura, perché non riesce più a guidare la macchina

In una storia su Instagram, il vip ha detto che da quando si è sottoposto all’intervento per il cambio di colore degli occhi non riesce più a guidare. Non si è più messo al volante per nulla. Eppure ha finito la convalescenza e ora sta bene. I suoi occhi ci vedono come prima e potrebbe provare a guidare.

Eppure non lo fa, perché da quando ha fatto l’intervento ha sviluppato una sorta di fobia psicologica, che non lo aiuta per niente anche solo quando pensa di poter uscire con la sua auto. Potrebbe guidarla, ma non lo fa, perché ha un blocco psicologico. Però ci proverà e farà una prova di guida, sperando di non avere più paura.