Non riesce a restare sveglio, cucciolo si addormenta bevendo il latte video

Un cucciolo di Golden Retriever, troppo piccolo e stanco per riuscire a restare sveglio, si addormenta bevendo il latte nel video più tenero del web.

Gli animali domestici hanno il potere di rallegrare le giornate degli esseri umani, facendoli sentire meglio anche nei momenti difficili. Un filmato del proprio amico a quattro zampe o un video di cani e gatti condiviso sui social network può essere in grado di strappare un sorriso e donare gioia. Se poi uno di questi filmati dovesse ritrarre un cucciolo, allora la commozione degli spettatori raggiungerà un livello elevato. Sarà per questo che un video, caricato sulla pagina social di TikTok e avente per protagonista un cucciolo di Golden Retriever di un paio di settimane, ha accumulato in poche ore milioni di visualizzazioni.

Non sa se ha fame o sonno: il video del tenero cucciolo di Golden Retriever che si addormenta sulla ciotolina di latte

I cuccioli di cane, esattamente come i bambini piccoli e come i cuccioli di qualsiasi altra specie, hanno bisogno di molte ore di sonno. I cagnolini fino a circa sei mesi di vita hanno infatti bisogno di dormire in media venti ore al giorno: un riposo lungo durante le ore notturne è accompagnato da numerosi e frequenti sonnellini durante la giornata.

Quando la stanchezza diventa eccessiva da sopportare, i cagnolini si addormentano all’improvviso, anche se stanno giocando o mangiando. Nl filmato diventato virale su TikTok è possibile vedere proprio il momento in cui il piccolo Golden Retriever è sopraffatto dal sonno mentre sta bevendo il latte. Il video è stato condiviso dalla proprietaria del piccolo, una ragazza di nome Kane Berries che vive nelle Filippine, sul suo account social @kanevgn.

@kanevgn he doesn’t know whether to drink milk or sleep 🥺 #dogsofttiktok #doggo #fyp ♬ take a nap – KATJA

Nelle didascalie posta a corredo del video si legge quanto segue: «he doesn’t know whether to drink milk or sleep» (tradotto in italiano: «non sa se bere il latte o dormire») e «when you’re both sleepy and angry at the same time» (in italiano: «quando ti senti sia stanco sia affamato nello stesso momento»). Il dolcissimo cucciolo mentre stava mangiando si è infatti addormentato colto dal sonno e, per la stanchezza, non si è neanche spostato dalla ciotolina. Il suo musetto ondeggia a destra e a sinistra, finendo più volte dentro la ciotola e bagnandosi di latte. Indubbiamente il cagnolino è davvero adorabile; non è quindi difficile comprendere i motivi per cui il filmato che lo ritrae abbia conquistato i cuori di tutto il web. (di Elisabetta Guglielmi)