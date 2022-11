Non riesce a nascondere la sua tristezza per l’amico che non c’è

Il commovente video mostra un cagnolino che non riesce a nascondere la sua sconfinata tristezza: il suo caro amico stavolta non è lì con lui.

La manifesta e potente ondata di malinconia che ha travolto l’animo dell’amorevole Dante, un esemplare di Bovaro del bernese di giovane età e già particolarmente noto in rete grazie alla pubblicazione in mondovisione delle sue avventure nel quotidiano, è riuscita ben presto a contagiare lo stato d’animo dei suoi follower raggiungendo – proprio in questi primi giorni d’autunno – le oltre 732mila visualizzazioni.

Dante non riesce a nascondere la sua tristezza: il cagnolino aspetta l’amico che non c’è 😢 VIDEO

Il pelosetto – immortalato in un video postato sul profilo Tik Tok di @dantedelmontana – non sarebbe riuscito a nascondere la sua crescente tristezza mentre si ritrovava ad attendere speranzoso il suo caro compagno di giochi nel loro “solito posto“. Dante era dall’altro lato della strada quando ha capito che il suo amico non sarebbe giunto all’appuntamento.

Al primo piano in movimento del Bovero realizzato dal suo padroncino, e che lascia intravedere da più vicino il suo sguardo triste nell’osservare la finestra – posta in alto di fronte a lui, e da cui soleva affacciarsi il suo caro amico quattro zampe – seguiranno in ultimis alcuni lamenti mirati forse ad attirare l’attenzione del cucciolo assente in quel momento.

Il filmato di Dante è apparso sui social network lo scorso 24 ottobre ricevendo ben 66mila apprezzamenti. Il lieto fine , tra il Bovaro e il suo amico, è stato poi accompagnato da una serie di commenti degli utenti volti a sottolineare la dolcezza del tenero esemplare.

L’opinione più gettonata degli spettatori su Tik Tok sarà quella che arriverà a descrivere la tristezza di Dante come “bellissima“, poiché destinata – senza preavviso – a sfociare in un’emozionante reunion tra i due.

Il suo compagno di giochi si sarebbe difatti presentato all’appuntamento con Dante in ritardo perché semplicemente occupato a schiacciare un pisolino pomeridiano più lungo del solito. La gioia del pelosetto nel vederlo scendere in strada, andandogli incontro – in conclusione – non potrà che rivelarsi agli occhi degli utenti come uno spettacolo dolcissimo.