non potrai trattenere le lacrime video

Una donna ha documentato in un commovente video condiviso sui social l’ultimo giorno trascorso insieme al suo amatissimo gatto: tra le lacrime e la disperazione, ha dovuto dire addio a Spidey.

Gli animali domestici fanno parte della famiglia e l’amore che gli umani nutrono per loro è sconfinato. Dover dire quindi addio ai propri amici a quattro zampe è uno dei compiti più dolorosi e struggenti che si possano immaginare. Così è stato ad esempio per una donna che recentemente è stata costretta a dare l’ultimo saluto alla sua dolce gattina di nome Spidey. La micetta, malata da tempo, era allo stremo delle forze: non mangiava e non beveva più e continuava visibilmente a perdere ogni giorno peso. La sua proprietaria, ormai, non poteva fare più nulla per lei e, tra le lacrime, ha dovuto dirle addio.

Tra le lacrime, la donna dice addio al suo amatissimo gatto: le ultime ventiquattro ore con Spidey (VIDEO)

In un video condiviso sul proprio profilo TikTok all’account @styledbyduha, la proprietaria di Spidey ha documentato le ultime ventiquattro ore trascorse in compagnia della sua micetta prima dello straziante addio.

La gattina ormai da tempo non riusciva più a mangiare nulla da sola e la sua umana era costretta a darle l’acqua e il cibo con una siringa.

Spidey ogni giorno dimagriva di più e si sentiva sempre peggio. Tutti i veterinari consultati avevano consigliato alla donna di praticare l’eutanasia alla sua micetta.

@styledbyduha kitty heaven is lucky to have you💔 #cat #goodbye #petlover #fyp ♬ Happiest Year – Jaymes Young

Alla fine il triste giorno stabilito per dire addio a Spidey era arrivato. La donna non voleva però lasciare andare la gattina senza prima averle dedicato un video.

Il filmato, intitolato Forever my kitty cat (tradotto in italiano: Per sempre la mia gattina) ripercorre in pochi secondi le ultime ventiquattro ore trascorse insieme a Spidey.

Sulle note della struggente canzone Happiest Year (Gli anni più felici) del cantautore statunitense Jaymes Young, la donna dà in questo modo l’ultimo straziante saluto alla sua adorata amica a quattro zampe.

Quasi trecentomila persone hanno visualizzato il video e in migliaia hanno espresso la loro vicinanza a Spidey e alla sua umana in un momento così doloroso.

Sui social network spesso vengono condivise storie tristissime che hanno per protagonisti animali anziani e ammalati con i quali i loro proprietari trascorrono le ultime ore. Così è accaduto, ad esempio, nel caso della commovente storia del cane Rocky, che adottato all’età di diciassette anni dopo una vita trascorsa in canile ha vissuto altri mesi aspettando di vedere la bimba che la sua umana stava per dare alla luce prima di morire la notte stessa in cui la piccola è stata portata a casa.

La storia di Spidey, poi, ricorda molto il commovente addio tra la cagnolina Ella e la sua umana. Il calore del sole sul muso, il rumore delle onde che si rinfrangono a riva, il profumo del mare sono stati gli ultimi ricordi della cagnetta di dodici anni di nome Ella, che, malata di tumore, ha ricevuto dalla sua proprietaria come regalo un’ultima mattinata nella spiaggia da lei tanto amata prima dell’eutanasia.

Ognuna di queste persone conserverà per sempre nel cuore il ricordo degli ultimi istanti trascorsi in compagnia del proprio amato animale domestico. (di Elisabetta Guglielmi)