Non potrai più dire ‘muto come un pesce’ perché anche loro ora parlano.

Il modo di dire “essere muto come un pesce” può farci trascurare un affascinante spettacolo sonoro nel mondo sottomarino: i pesci comunicano tra loro in vari modi. La comunicazione sonora è stata recentemente oggetto di studio, rivelando che alcuni pesci producono suoni simili a concerti sotto le acque del Mediterraneo. Un esempio significativo è rappresentato dal pesce corvina, i cui maschi, appartenenti alla famiglia degli Sciaenidae, emettono suoni distintivi grazie alla compressione dei muscoli della vescica natatoria. Tale suono è stato registrato in un’area protetta a Trieste e somiglia a quello di un concerto, offrendo un’incredibile dimensione alla vita marina che spesso ignoriamo.

In realtà, la comunicazione tra i pesci è un fenomeno ampio e non limita a poche specie. Molti pesci utilizzano il suono per interagire tra loro, con modalità varie e complesse. Ad esempio, i maschi di castagnola, piccoli pesci delle acque salate del Mediterraneo, producono un coro marino durante il corteggiamento attraverso il movimento delle mascelle. Questo comportamento è un chiaro segno di come i pesci possano esprimere desideri e intenti, frutto di una comunicazione evolutiva adattata al loro ambiente.

Se ci si chiede come ascoltare questi cori e concerti marini, recenti registrazioni delle comunicazioni tra pesci sono disponibili anche su piattaforme come YouTube, rendendo accessibile a tutti l’opportunità di immergersi in queste affascinanti sonorità. Queste scoperte offrono un nuovo modo di vedere e ascoltare il mondo sottomarino, sfatando il mito secondo cui i pesci siano silenziosi.

Questo aspetto della vita dei pesci non è solo un curioso fatto sulla loro esistenza, ma invita a riflettere sulla complessità delle relazioni marine e sull’importanza di comprendere e tutelare il loro habitat. Conoscere che i pesci comunicano attraverso suoni in vari contesti, come il corteggiamento o l’interazione sociale, arricchisce la nostra percezione della diversità della vita marina e ci spinge a approfondire ulteriormente il misterioso e affascinante mondo del mare.