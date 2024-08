“Non potevo dire di no a Barbara” Forum, arriva un nuovo giudice: è un volto famosissimo

Grande novità in casa Forum: dal prossimo mese di settembre un volto molto noto entrerà a far parte del cast dei giudici presenti in trasmissione. Stiamo parlando, ovvero, della famosa divorzista dei vip Annamaria Bernardini De Pace.

nuovo ingresso a Forum

L’avvocata è stata fortemente voluta dalla conduttrice della storica trasmissione, Barbara Palombelli. La giornalista infatti appare più che mai convinta di questa scelta, destinata a garantire senz’altro un notevole contributo di qualità al programma.

Annamaria Bernardini De Pace approda a Forum

In onda da ormai oltre quarant’anni, una delle trasmissioni più longeve ed amate dagli italiani, Forum, prevede dal prossimo settembre un nuovo ingresso fra i giudici di tutto rispetto: la nota avvocata, nonché divorzista dei vip Annamaria Bernardini De Pace.

A dare per prima la conferma di tale novità è stata Mediaset stessa, attraverso un comunicato stampa che recita quanto segue: “Forum festeggia la 40esima edizione con importanti novità e molte conferme. Barbara Palombelli accoglie Annamaria Bernardini de Pace nel collegio dei giudici del tribunale tv”.

nuovo giudice di Forum

Successivamente, è stata la stessa nota divorzista a confermare l’inizio di questa nuova avventura professionale in un’intervista rilasciata al settimanale DiPiù. Un’avventura che la Bernardini non vede l’ora di iniziare e che ha accettato anche per il grande legame di amicizia che la lega da tempo alla Palombelli:

“E’ vero, farò parte del cast fisso. Sono entusiasta per questa nuova avventura. Ho accettato per l’amicizia che mi lega a Barbara Palombelli che me lo chiedeva da cinque anni”.

La reazione degli spettatori

Ufficializzata tale partecipazione, adesso non resta altro da fare che attendere la reazione dei fedeli telespettatori posti dinanzi a questa grande novità. Come sarà accolta, infatti, la nuova giudice di Forum?

Annamaria Bernardini De Pace

Quello che al momento è ampiamente risaputo è che Annamaria Bernardini De Pace, spesso ospite in vari talk show, ha sempre fatto molto discutere il pubblico per alcune sue precise prese di posizione, non sempre generose nei confronti delle donne. Protagonista di non poche polemiche per le sue visioni non propriamente femministe.

Sarà interessante pertanto osservare come si muoverà fra le varie dispute che saranno sottoposte alla sua attenzione in qualità di giudice super partes.