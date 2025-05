“Non poteva scegliere posto migliore: il clamoroso festeggiamento del suo compleanno che ha lasciato tutti a bocca aperta!”

🔥 Offerte Amazon a tempo limitato

Naomi Campbell ha scelto la Francia come cornice per festeggiare il suo 55º compleanno, con Monaco che si anima per il Gran Premio di Formula 1. Dopo aver sfilato sul red carpet del Festival di Cannes con un abito Dolce&Gabbana, la supermodella si è immersa nella vivace nightlife monegasca, dove è stata anche DJ alle feste esclusive.

Durante la sua presenza a Monte Carlo, è stata avvistata insieme a DJ Rampa, presunto ex fidanzato, con il quale è apparsa affiatata in un evento di Travis Scott. Non è chiaro se ci sia una riaccensione della storia d’amore o se i due siano rimasti semplicemente buoni amici, ma le immagini catturate suggeriscono un affetto reciproco tra loro.

Il clima festivo e l’atmosfera glamour del Principato hanno reso il compleanno di Naomi un evento memorabile, mentre la presenza di stelle del mondo della moda e dell’intrattenimento arricchisce ulteriormente l’atmosfera della Côte d’Azur in questo periodo dell’anno.

Elaborazione AI: StraNotizie.it

Fonte: instagram.com

🔥 Offerte Amazon a tempo limitato