non poteva immaginare il terrore poco dopo

La gita in spiaggia con il suo cane è stata del tutto inaspettata e traumatica, infatti non poteva immaginare il terrore e la paura.

L’attenzione non è mai troppa soprattutto quando si ha a che fare con la forza della natura. Una breve clip pubblicata su Facebook mostra che bastano pochi secondi per cambiare le carte in tavola: una tranquilla passeggiata in spiaggia si trasforma ben presto in momenti di puro terrore. L’accaduto è avvenuto in una spiaggia della Bretagna, in Francia.

Terrore in spiaggia: cane e uomo travolti dalla marea – VIDEO

Una apparente tranquilla passeggiata con il suo cane in spiaggia si è trasformata in momenti terrificanti. Mentre l’uomo e il suo amico a quattro zampe stavano camminando sulla sabbia, iniziano ad arrivare le onde una dietro l’altra velocemente e in pochi attimi i due vengono travolti dalla marea.

Dal video si vede come l’uomo e il suo cane vengano all’inizio sopraffatti dalle onde poi ad un certo punto, l’uomo individua delle scale di legno lì vicino e quindi inizia a condurre il suo cane verso la salvezza. Pochi istanti prima di arrivarci, tuttavia, arriva un’onda gigantesca che li travolge e li sommerge completamente. Dopo essersi infranta nelle rocce, i due rimangono nell’acqua per qualche secondo. Secondi di puro terrore sia per il cane che per l’uomo.

Dopo un po’, fortunatamente, l’acqua inizia a calmarsi e in questi attimi preziosi, il proprietario e il suo prezioso cane riescono a scappare fuori dall’acqua. La coppia appare palesemente sotto shock mentre risalgono quelle scale di legno e per fortuna nessuno dei due ha riportato ferite.

L’utente che sta riprendendo il video esclama terrorizzato che è felice che i due ce l’abbiano fatta. “Ma devo dire che è stato davvero irresponsabile andare a camminare sulla spiaggia in quelle condizioni“, ha spiegato. Difatti la sicurezza dovrebbe venire prima di tutto e, soprattutto, davanti alle forze della natura bisogna avere un occhio di riguardo, in quanto imprevedibile. Questo vale per mantenere al sicuro, sì se stessi, ma anche i preziosi amici a quattro zampe.