non poteva immaginare fosse proprio lì

La ragazza era alla disperata ricerca del suo cane scomparso, dopo ore di terrore il padre lo trova nel posto più inaspettato.

Gli animali domestici sono un parte fondamentale della famiglia, la loro presenza si rivela qualcosa di fondamentale e le persone non riuscirebbero ad immaginarsi senza il loro amico a quattro zampe. Perciò, quando scompare o si perde, il terrore di vivere l’esperienza può mandare in panico, come quella che ha vissuto una donna quando non trovava più il suo fedele amico.

Ricerca il suo cane per molto tempo: la donna è disperata

Una giovane donna ha vissuto ore di disperazione dopo aver perso il suo cane. Lo ha cercato ovunque, senza riuscire a trovarlo, tanto che diverse persone si sono unite alle ricerche, ma senza successo. Le ricerche procedevano e non riusciva a trovarlo, tanto che stava quasi per perdere le speranze.

A sorpresa, il padre lo ha trovato nel luogo meno atteso: la stazione di polizia. La giovane donna, il cui nickname su Twitter è @hyunjinontopp, ha postato uno screenshot di una chat che il parente le ha inviato, e la vicenda è diventata virale in pochissimo tempo. La giovane donna, infatti, disperata, non sapeva più cosa fare e stava per pubblicare un annuncio sui social network quando ha ricevuto un messaggio dal padre.

Prima di pubblicare l’annuncio dello smarrimento del suo cane, il padre le ha dato la buona notizia che lo avevano ritrovato. Nello screenshot che la ragazza ha condiviso, si vede il padre accanto all’animale, nella foto che ha inviato al gruppo WhatsApp della famiglia con il messaggio “Era in prigione“. Ormai più tranquilla, la proprietaria gli ha chiesto dove fossero e dove lo avessero trovato, e la risposta è stata la più inaspettata e sorprendente: era detenuto alla stazione di polizia, in quanto il cane aveva morso un poliziotto, quindi lo hanno “arrestato” finché qualcuno non fosse andato a cercarlo.

La proprietaria del cane ha scritto: “Alle 7:30 vado a prendere mio padre e il cane alla stazione di polizia, prova che i miei sfortunati aneddoti sono reali“. L’accaduto è avvenuto in Argentina e ha ricevuto centinaia di reazioni da parte degli utenti.