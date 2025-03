“Non posso avere figli”: la confessione del cantante italiano spiazza con una toccante rivelazione

Pierdavide Carone affronta una nuova sfida partecipando al San Marino Song Contest, con la possibilità di rappresentare San Marino all’Eurovision, dopo il suo successo nell’ultima edizione di Ora o mai più. In un’intervista a Vanity Fair, ha condiviso un aspetto intimo della sua vita: l’impossibilità di avere figli in modo naturale, conseguente alla diagnosi di un tumore. Carone ha ricordato i momenti difficili della sua malattia, descrivendo un episodio toccante in cui ha dovuto rassicurare sua madre mentre veniva portato in sala operatoria, cercando di infondere serenità con il suo sorriso.

Dopo la chemioterapia, ha dovuto affrontare la realtà della sua infertilità. Tuttavia, ha commentato la situazione con lucidità, affermando che è controproducente soffermarsi su ciò che non si può controllare. Ha espresso l’idea di considerare modalità alternative di genitorialità, come l’adozione, e ha sottolineato che la scelta di diventare genitore deve avvenire in modo consapevole, tenendo conto della stabilità economica e personale.

Carone ha scoperto la sua malattia nel 2020, mentre era in tournée con i Dear Jack; segnali anomali nel suo corpo lo hanno spinto a consultare un medico, portando alla diagnosi di tumore. La sua reazione iniziale è stata quella di ribellione, affrontando la situazione con determinazione e supporto musicale. Il percorso di cura ha incluso un intervento chirurgico e chemioterapia, che ha affrontato in modo positivo grazie alla tempestività delle cure. Questa esperienza ha portato Carone a riflessioni profonde sul futuro e il concetto di paternità, rendendo il tema ancora più complesso per lui.