“Non posso andarmene senza dirgli addio”: la straziante storia

La straziante storia di un uomo malato terminale e del suo adorato quattro zampe: l’addio tra l’umano e il cucciolo commuove il web.

Un legame di affinità e affetto indissolubile. Così può essere descritta la bellissima amicizia tra una cagnolina Barboncino dal manto marroncino, di nome Tota, e il suo umano, Silvano. La struggente storia che li ha visti protagonisti è stata raccontata in alcuni scatti fotografici condivisi su Facebook dall’ospedale in cui l’uomo è stato ricoverato. Malato terminale, Silvano ha ottenuto il permesso dal personale medico di vedere per l’ultima volta la sua adorata cagnolina. Lo straziante addio tra la cucciola e il quattro zampe ha commosso milioni di persone.

Lo straziante addio tra il signor Silvano e la cagnolina Tota: le immagini commuovono il web

Le foto sono state condivise sul profilo Facebook dell’ospedale della Regione Lombardia, la ASST Nord Milano (all’account social @ASST Nord Milano).

«Un incontro a sorpresa commovente ed emozionante per il sig. Silvano che, prima di spegnersi, ha potuto salutare la sua amata cagnolina». Così si legge nel post condiviso su Facebook dal personale ospedaliero della clinica milanese. La storia del signore Silvano, paziente ricoverato nel reparto di Medicina del Bassini per una patologia oncoematologica a rapida progressione, ha commosso il mondo del web.

L’uomo, consapevole della prognosi, aveva chiesto di poter «rientrare a casa con il supporto delle Cure Palliative per poter stare in compagnia della propria cagnolina Tota». Purtroppo, a causa dell’improvviso peggiorare della situazione, Silvano non ha potuto fare ritorno a casa. I medici e gli infermieri del reparto di Medicina e Cure Palliative dell’ospedale Bassini di Cinisello Balsamo a Milano hanno cercato di realizzare l’ultimo desiderio del paziente. Grazie all’aiuto dei famigliari, il personale sanitario ha organizzato l’incontro tra Tota e Silvano.

Negli ospedali gli animali non sono però ammessi, quindi per Tota è stato necessario seguire una procedura speciale che rispettasse comunque tutti i protocolli di sicurezza previsti. La cagnolina è stato fatta entrare nella clinica seguendo precise regole. Le foto su Facebook mostrano la quattro zampe seduta nel corridoio dell’ospedale. Non appena gli sguardi di Tota e Silvano si sono incrociati le lacrime e la commozione hanno preso il sopravvento. L’uomo ha potuto salutare la sua amata quattro zampe. La scelta di permettere ai cani dei pazienti di entrare in corsia per dare conforto alle persone ricoverate viene attuata dagli ospedali dopo l’approvazione della direzione ospedaliera e dei familiari dei degenti. Il personale della clinica milanese ha optato per questo incontro per realizzare il desiderio di Silvano. Nel porgere le condoglianze ai famigliari dell’uomo, medici e infermieri hanno ringraziato Tota e Silvano per «aver condiviso un amore così grande» con loro. (di Elisabetta Guglielmi)