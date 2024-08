“Non pensavo di essere così impreparata” la VIP diventa mamma per la prima volta, l’annuncio sui social

Ex protagonista del noto programma estivo Temptation Island, Jessica Battistello è appena diventata mamma di un bel maschietto. A rivelarlo è stata la ragazza stessa attraverso la pubblicazione e la condivisione sulla sua pagina Instagram di due foto che ritraggono il dolce visino del figlioletto.

Jessica Battistello annuncia su Instagram la nascita del figlio

Sono trascorsi ormai ben cinque anni dalla partecipazione della Battistello al famoso programma televisivo di Canale5 condotto da Filippo Bisciglia, nelle vesti all’epoca della fidanzata dell’ex compagno Andrea Filomena. Attualmente, la neo mamma ha da diversi anni una relazione stabile e felice con l’imprenditore Stefano Francescato.

Jessica Battistello affida l’annuncio della nascita del figlio alla sua pagina Instagram

La notizia del lieto evento è giunta direttamente dalla Repubblica Domenicana, dove la Battistello vive ormai da tempo insieme al compagno.

Jessica Battistello è diventata mamma di un maschietto

Queste le dolci parole, colme d’amore espresse dalla neo-mamma sulla sua pagina Instagram:

“Non trovo parole. Sono 3 giorni che sono totalmente assorta. Mercoledì 21 ore 15.32 è nato il nostro Gabriel. Non pensavo di sentirmi così tanto impreparata a tutto questo. Spero di essere all’altezza di essere la tua mamma, piccolo mio”.

Parole che sono succedute a quelle rivolte due settimane fa in una lunga ed appassionante lettera al compagno Stefano Francescato e che recitano esattamente così:

“Che sapore diverso hanno questi giorni, sono così lenti, così intensi. Mi passano davanti i nostri meravigliosi 2 anni e mezzo ed un mix di emozioni inspiegabili mi riempiono lo stomaco. Felicità, entusiasmo, ansia, paura ed anche un po’ di malinconia. Tutto sta per cambiare e sicuramente la nostra vita non sarà più la stessa, ma io non dimenticherò mai tutto quello che siamo stati come coppia e che ci impegneremo a continuare ad essere. Sei il mio compagno di vita e per me non sarai mai al secondo posto, sei la persona che ho deciso di avere al mio fianco per sempre. Un domani i nostri figli saranno grandi e ci ritroveremo ancora io e te più vecchiotti ma io e te e io ci vedo a ballare proprio come stiamo facendo ora, proprio come facevamo quando ci siamo conosciuti, ai nostri primi appuntamenti, lo continueremo a fare, con qualche ruga e storia in più da raccontare”.