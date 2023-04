Non parliamo di una città facile: per raccontarla bisogna ascoltarla, saperla gu…

Non parliamo di una città facile: per raccontarla bisogna ascoltarla, saperla guardare, starci, passarci, esservi condannati, essere presi in prestito. La pelle di Milano è cambiata spesso negli anni, dando vita a critiche e discussioni, soprattutto nell’ultimo periodo.

Da questa premessa nasce la sfida #ScriviMi lanciata da @laboratorioformentini e dalla casa editrice Mondadori lo scorso 2022: un concorso rivolto a scrittrici e scrittori fra i diciotto e i trentacinque anni con la voglia di raccontare la Milano di oggi, senza filtri o remore.

Una giuria di scrittori, giornalisti e librai, appassionata e competente, ha selezionato i migliori racconti per dar vita a un’antologia originale e dirompente.

I quindici racconti de La pelle di Milano, scelti tra più di trecento, raccontano e svelano la città che ci appare illuminata da una luce nuova, cruda, affascinante, vera.

Con la prefazione di @giacomo.papi e Alberto Rollo e a cura di Laboratorio Formentini, quest’antologia cerca quasi automaticamente tagli prospettici che non rispettano i luoghi comuni e disegnano una mappa originale della città.

La pelle di Milano indugia sulla vita e sulla mala vita, fa esplodere ritratti di rabbia, di desolazione, di desiderio; affonda negli interni di abitazione precarie e srotola tappeti strappati di periferie; stacca ritmi che segnano il tempo immobile e il tempo velocissimo della sopravvivenza; scende negli inferi e risale a contemplare il cielo.

La pelle di Milano è in tutte le librerie e store on-line.