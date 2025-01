Non parlatemi prima del caffè – Black Glossy Mug: Eleganza e Funzionalità per Ogni Mattina

Non perdere neanche un’offerta! Iscriviti al nostro canale Telegram Bestselling Shops per essere sempre aggiornato su tutte le nuove promozioni e opportunità.

Inizia la tua giornata con stile e carattere grazie alla nostra tazza “Non parlatemi prima del caffè”!

Perfetta per gli amanti del caffè, questa elegante tazza nera lucida è il connubio ideale tra design sofisticato e praticità quotidiana. Che tu stia sorseggiando il tuo caffè del mattino, una tisana pomeridiana o un cremoso cappuccino, questa tazza aggiungerà un tocco di classe ai tuoi momenti di relax. Inoltre, è un regalo perfetto per chi non può iniziare la giornata senza la sua dose di caffeina!

Caratteristiche Principali:

Materiale: Ceramica di alta qualità e resistente, per garantire una lunga durata.

Ceramica di alta qualità e resistente, per garantire una lunga durata. Dimensioni Disponibili: 11 oz: Altezza 3.85″ (9,8 cm), Diametro 3.35″ (8,5 cm) 15 oz: Altezza 4.7″ (12 cm), Diametro 3.35″ (8,5 cm)

Sicurezza: Senza piombo e BPA, per una bevanda sicura e salutare.

Senza piombo e BPA, per una bevanda sicura e salutare. Design: Finitura lucida per un look elegante e raffinato.

Finitura lucida per un look elegante e raffinato. Cura: Lavaggio a mano consigliato (non adatta a lavastoviglie o microonde).

Perché Scegliere la Tazza “Non parlatemi prima del caffè”?

Questa tazza è più di un semplice contenitore per la tua bevanda preferita: è una dichiarazione di stile e personalità. Il suo design moderno e il messaggio accattivante “Non parlatemi prima del caffè” sono ideali per iniziare la giornata con un sorriso (e una buona dose di caffeina!).

Un Regalo Perfetto

Se stai cercando un’idea regalo originale per amici, colleghi o familiari, questa tazza è una scelta vincente. La sua qualità premium e il design unico la rendono un dono apprezzato da tutti gli amanti del caffè.

Come Ordinarla

Aggiungi la tazza “Non parlatemi prima del caffè” al tuo carrello oggi stesso visitando il seguente link: Acquista ora su Etsy e fai di ogni sorso un’affermazione di stile. Non aspettare: rendi la tua routine quotidiana un po’ più speciale con un tocco di eleganza e ironia!