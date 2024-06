“Non mi vergogno più di farli vedere” Le prime immagini di Francesco Chiofalo con il nuovo colore degli occhi: un cambiamento clamoroso

Francesco Chiofalo si è da poco sottoposto a un’operazione volta a fare cambiare il colore dei suoi occhi. L’uomo ha dichiarato come tutto questo nasca da un profondo desiderio, ma la sua scelta ha fin da subito attirato le critiche del web.

Francesco Chiofalo

Ecco quali sono state le prime immagini dopo aver rimosso gli occhiali da sole.

Francesco Chiofalo e la scelta di cambiare il colore degli occhi

Tutti vogliamo cambiare alcuni caratteri del nostro corpo, ma non sempre si tratta di trattamenti che possono essere portati a termine. Se cambiare il colore dei capelli è facile ed accessibile per tutti, lo stesso non si può dire per quanto riguarda la colorazione degli occhi.

Francesco

Fino a qualche tempo fa l’unica possibilità era offerta dalle lenti a contatto colorate mentre oggi esiste un intervento chirurgico che per l’appunto interviene sulla pigmentazione dell’iride. Questo è proprio quello che ha scelto di fare Francesco Chiofalo, il quale ha dichiarato come fin da piccolo desiderasse avere degli occhi azzurri e non marroni.

Fin da subito l’ex partecipante di Temptation Island è stato criticato per la sua scelta. Questo in quanto si tratta di un‘operazione chirurgica rischiosa e non strettamente necessaria. Persino la sua fidanzata Drusilla Gucci ha avuto da ridire a tal proposito, ma l’uomo ha deciso di proseguire dritto per la sua strada.

Francesco toglie gli occhiali e si mostra in pubblico con gli occhi azzurri

Dopo diverse settimane nelle quali Chiofalo si è sempre mostrato con gli occhiali da sole, oggi l’uomo ha deciso di realizzare una piccola clip su Instagram nella quale questi vengono finalmente tolti. In effetti i nuovi occhi di Francesco sono davvero molto belli di un azzurro acceso e celestiale.

L’uomo ha poi scritto una didascalia molto toccante con la quale ha voluto spiegare ancora una volta il suo punto di vista: Questo è il mio nuovo colore di occhi, il colore che porterò con me per tutta la vita. Non mi vergogno più di farli vedere a tutti e vi dirò di più. A me piacciono tantissimo e sono contento di essermi sottoposto all’intervento di cambio colore e di aver avuto il coraggio di farlo, perché ho realizzato un sogno per me irraggiungibile.

Francesco Chiofalo

Francesco ha poi fatto sapere che accetterà ogni tipo di commento in quanto non ha fatto niente di male a nessuno. Ha solamente realizzato un sogno che aveva fin da quando era piccolo. Ha poi voluto ribadire che solamente i suoi occhi sono cambiati, mentre lui rimarrà lo stesso di sempre.