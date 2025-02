Non mi vergogno di mostrare i miei sentimenti, Claudio è molto più riservato

“Per anni sono stata la figlia di, la mamma di, la moglie di, la sorella di, e per un periodo la cognata di, oggi ho deciso di svelare chi è Cristina Mezzaroma”. Questo è l’incipit dell’intervista a Cristina Mezzaroma, Presidente della Fondazione 1900 SS Lazio e moglie del senatore Claudio Lotito. Durante l’intervista su Rai2, Cristina racconta approfonditamente della sua vita. Quando suo marito la chiama “Chicca”, lei sa che è in un momento di tranquillità; altrimenti usa il suo nome completo. Riconosce di avere avuto la fortuna di avere un padre laborioso e un marito che le ha offerto agio nella realizzazione delle sue aspirazioni. Ammette di aver vissuto la maternità con ansia, ma evidenzia il suo ruolo nel supportare la carriera imprenditoriale di Lotito.

Mentre guarda una rara foto di famiglia, Cristina riflette sulla mancanza di momenti condivisi con il marito durante il loro matrimonio. Non esita a mostrare i loro sentimenti, mentre Lotito è più riservato. Sottolinea anche l’importanza dei libri nella sua vita, che l’hanno aiutata a viaggiare e ad esplorare vite diverse. La biblioteca in allestimento a Formello sarà dedicata a due giovani tifosi della Lazio, Flavio e Francesco, recentemente scomparsi.

Cristina racconta del progetto “Share the good” della Fondazione, che promuove la condivisione del bene in senso morale e materiale. Parla anche dell’importanza della ‘quiet room’ per ragazzi autistici allo stadio. Sogna un impianto sportivo multifunzionale, non solo per il calcio, ma per varie attività comunitarie, pur consapevole delle difficoltà che queste idee possono portare a casa. Conclude l’intervista con un sorriso.