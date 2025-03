Non mi interessa affatto ciò che dice

Licia Ronzulli, vicepresidente del Senato e membro di Forza Italia, ha causato una polemica mentre presiedeva l’Aula, non accorgendosi che il microfono era aperto. Durante la sessione, ha pronunciato un commento denigratorio nei confronti di Matteo Renzi, leader di Italia Viva, dicendo: "Non me ne frega un ca**o di quello che pensa Renzi". Dopo la gaffe, ha cercato di moderare le sue parole, affermando che non le interessava l’opinione di Renzi. Questa uscita ha suscitato immediata reazione, con critiche da parte della senatrice Raffaella Paita di Italia Viva, che ha commentato su social media che il linguaggio di Ronzulli rappresenta un degrado del dibattito politico, definendo il Senato come "il bar dello sport".

Renzi ha risposto alle accuse e all’insulto ricevuto, etichettando Ronzulli come un’"influencer di destra" e denunciando la mancanza di rispetto istituzionale. Ha aggiunto che tali attacchi non lo fermeranno e che continuerà a difendere le sue posizioni con determinazione, nonostante gli insulti. La polemica ha messo in evidenza le tensioni tra i vari membri del parlamento e ha sollevato interrogativi sul linguaggio e sul comportamento appropriato dei rappresentanti politici in un contesto istituzionale. Al momento, Ronzulli non ha rilasciato alcuna dichiarazione ufficiale in merito all’accaduto, mentre il suo commento continua a far discutere tanto tra i politici quanto tra il pubblico.