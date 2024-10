Non mi importa niente

Nella puntata del 22 ottobre di DiMartedì, i conduttori Luca Bizzarri e Paolo Kessissoglu hanno commentato il processo Open Arms che coinvolge Matteo Salvini. Durante la trasmissione, hanno fatto riferimento a un post pubblicato da Salvini, corredato da una foto che lo ritraeva mentre entrava in tribunale. Bizzarri ha ironizzato dicendo: "Dalla foto sembra più uno che si sta c** addosso". Hanno anche sottolineato come, da ministro della Repubblica e con un processo in corso, la sera precedente non si dedicasse a preparare una difesa, ma a fare una diretta su TikTok.

La reazione di Matteo Salvini non si è fatta attendere. Sul suo profilo social ha condiviso il video dei due comici, commentando che ognuno ha il diritto di esprimere le proprie opinioni, ma ha etichettato il duo come "comici che fanno tanta pena". Ha continuato affermando di affrontare il processo con la testa alta e che una eventuale condanna non lo spaventa, lasciando la "paura" a chi considera vigliacco e codardo.

Luca Bizzarri ha risposto al tweet di Salvini, sottolineando che il politico sembra volere insegnargli come far ridere. Ha anche pubblicato un video di circa un minuto, in cui ha difeso il loro lavoro culinario e confrontato il trattamento ricevuto nei confronti di altri politici, come Elly Schlein e Roberto Gualtieri, affermando che non gli avevano mai fatto pena. Ribadendo la sua indifferenza verso la "gogna social" imposta da Salvini, ha dichiarato che i sostenitori di Salvini, a suo avviso, non gli suscitano nulla di più che una risata.

La dinamica tra il comico e il politico evidenzia la continua tensione che esiste nel panorama politico italiano, dove l’ironia e il sarcasmo dei comici possono diventare un argomento di scontro. Inoltre, la reazione di Salvini riflette la sua vulnerabilità e la lotta per mantenere una certa immagine pubblica in un momento di grande pressione legale. La situazione mette in luce il ruolo dei media e della comicità nel dibattito politico, mostrando come i commenti e le battute possano generare reazioni forti tra i personaggi pubblici e i loro seguaci.