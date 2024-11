Non mi dimetto per rispetto verso i miei elettori

La consigliera comunale di Perugia, Margherita Scoccia, ha dichiarato di non avere intenzione di dimettersi dal Consiglio comunale per rispetto nei confronti dei cittadini che l’hanno eletta, sottolineando che manterrà l’impegno assunto con i 40.323 perugini che hanno votato per lei. Queste affermazioni sono una risposta alla parlamentare di Avs, Elisabetta Piccolotti, che ha espresso preoccupazione per la sua contemporanea presenza in seno al Consiglio e al nuovo incarico nella Commissione Via-Vas del ministero dell’Ambiente. Scoccia ha rassicurato Piccolotti sulla mancanza di incompatibilità tra i due ruoli, evidenziando come la sua posizione nella commissione possa rappresentare un vantaggio per Perugia, specie per la valutazione dell’impatto ambientale di infrastrutture strategiche.

Nella sua candidatura, Scoccia ha presentato un curriculum vitae che include esperienze significative come architetto e urbanista, evidenziando progetti del valore di mezzo miliardo di euro realizzati a Perugia grazie al Pnrr. Ha inoltre menzionato la sua laurea in architettura e un dottorato in ingegneria energetica, sostenendo la coerenza del suo percorso professionale con il ruolo di commissario al Mase.

Scoccia ha poi criticato la sinistra, in particolare i rappresentanti di Avs come Bonelli e Piccolotti, accusandoli di cercare visibilità durante la campagna elettorale e di praticare falso moralismo. Ha anche messo in discussione i meriti di Piccolotti, ricordando come fosse stata eletta in Puglia, nonostante la sua residenza a Foligno, e lamentandosi della mancanza di esperienze lavorative significative al di fuori della politica da parte della parlamentare.

Infine, Scoccia ha proposto di pubblicare i curricula di entrambe per permettere ai cittadini di confrontarli, invitando Piccolotti a un incontro per discutere delle questioni relative a Perugia. Ha concluso ricordando che, sebbene abbia visto Piccolotti una sola volta a Perugia, la parlamentare sembra più presente in televisione che in discussioni concrete per la città, esprimendo scetticismo sulle soluzioni che Piccolotti possa offrire per Perugia.