“Non mi bastava” Il naufrago svela il motivo dell’abbandono all’Isola dei Famosi: svelato il cachet

Quanto prendono i naufraghi dell’Isola dei Famosi? Un ex concorrente, che ha deciso di uscire dal programma, svela qual è era il suo cachet. Un po’ troppo misero…

Spesso guardando i reality show con protagonisti vip o presunti tali ci viene da chiederci quanto prendano per partecipare a quelle trasmissioni e mettersi in gioco. Oggi ci viene svelato un retroscena che parla proprio di soldi. Un ex naufrago ha raccontato che il suo cachet all’Isola dei Famosi 2024, condotta da Vladimir Luxuria, era così da fame da aver deciso di lasciare.

Nessuno crede che i vip partecipino a trasmissioni televisive senza ricevere un compenso, come magari succede ai comuni mortali, ai quali viene previsto un rimborso o poco più. Il cachet, come un contratto firmato, sono sempre previsti.

Anche in occasione dell’Isola dei Famosi, condotta quest’anno da Vladimir Luxuria, che ha preso il posto di Ilary Blasi, tutti i personaggi del mondo dello spettacolo concordano una sorta di stipendio per partecipare al reality show in Honduras.

Viene da chiedersi quanto prendano i vari partecipanti al programma di Mediaset (che quest’anno non gode di ottima salute, anche per un cast che non brilla e che di vip veramente conosciuti ne ha ben pochi).

A svelarlo è proprio uno dei partecipanti, che avrebbe deciso di lasciare l’isola più spiata d’Italia non solo perché guadagnava poco, ma anche perché continuavano a metterlo in cattiva luce, a suo avviso. Solo dopo qualche settimana ha capito che il gioco non valeva la candela.

Per Pietro Fanelli il cachet dell’Isola dei Famosi era davvero troppo misero

L’ex naufrago dell’ultima edizione del reality show, infatti, ha raccontato qual è stato il motivo che lo ha spinto a lasciare il programma. Il modello ha un carattere molto particolare e tra i suoi compagni non era ben visto. Lo ha fatto perché si sentiva deriso. E il cachet percepito non valeva il gioco.

Lui lo ha ammesso candidamente: ha accettato di fare l’Isola perché voleva conoscere qualcosa di diverso dal suo mondo, quello della poesia. Pensava, però, di mettere da parte qualche soldino, visto che non naviga nell’oro. Quanto era il suo compenso economico? Non era un volto noto, quindi lo pagavano 100 euro al giorno, “appena” 700 a settimana. Qualcuno che sgobba dalla mattina alla sera avrebbe qualcosa da dire sul fatto che lui lo consideri uno “stipendio da fame”.