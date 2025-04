Non mi aspetto una dichiarazione antifa

In vista del 25 aprile, Antonio Scurati ha sollevato nuovamente la polemica sulla Festa della Liberazione, indirizzando una critica implicita verso Giorgia Meloni, presidente del Consiglio, che non si è mai dichiarata antifascista. Durante la trasmissione “La Torre di Babele” su La7, Scurati ha sottolineato l’importanza dell’ottantesimo anniversario della Liberazione dal nazifascismo, affermando che rappresenta un’ultima opportunità per chi proviene dal “lato sbagliato della storia” di riconoscere i valori della Repubblica e della democrazia italiana nella Resistenza. Ha dichiarato che chi ha origini fasciste potrebbe non dichiararsi antifascista, ma dovrebbe riconoscere il valore della lotta per la libertà e la dignità umana.

Scurati ha anche ricordato che prima della Resistenza, l’Italia era colpevole di aver portato la guerra nel mondo, e che il paese ha potuto sedere al tavolo dei negoziati di pace grazie agli uomini e alle donne della Resistenza. Le sue parole hanno suscitato reazioni contrastanti sui social, con alcuni utenti che hanno criticato la sua posizione, sostenendo che il suo continuo richiamo al fascismo dimostra una mancanza di argomenti attuali.

Giorgia Meloni, da parte sua, nell’approssimarsi del 25 aprile, aveva espresso sui social il suo pensiero sulla fine del fascismo come base per il ritorno della democrazia, evidenziando il suo rifiuto di tutti i regimi totalitari. Tuttavia, è stata criticata per non dichiararsi esplicitamente antifascista, ribadendo di aver già espresso le sue posizioni in proposito.