Non me ne sono mai andata

Anna Falchi si è ripresa dopo un malore avuto durante la trasmissione “I Fatti Vostri”. La conduttrice è svenuta verso la fine della puntata del 21 gennaio, mentre stava salutando i telespettatori insieme a Tiberio Timperi. Pochi ore dopo, ha pubblicato un video su Instagram per rassicurare i fan, dicendo: “Ciao a tutti. Oggi ho avuto un piccolo mancamento. Volevo rassicurarvi che va tutto bene. Grazie per l’interessamento, sto benissimo e ve lo voglio dimostrare. Barcollo sì, ma non mollo”.

Il giorno successivo, Anna è tornata in trasmissione, confermando il suo buono stato di salute. Tuttavia, né lei né Tiberio hanno fatto riferimento all’episodio del giorno precedente. Durante una telefonata di una telespettatrice, che le ha detto “Bentornata, Anna”, la conduttrice ha risposto: “Non sono mai andata via, ho avuto un momento di défaillance. Tutto a posto, grazie alla famiglia dei Fatti Vostri che mi ha accudita e ringrazio”.

L’incidente ha suscitato preoccupazione tra i fan, ma Anna ha voluto tranquillizzarli, sottolineando l’importanza di mantenere un atteggiamento positivo. La sua presenza nel programma il giorno dopo ha ulteriormente confermato che stava bene e pronta a riprendere il suo lavoro. Questo episodio evidenzia la connessione affettuosa che esiste tra Anna Falchi e il suo pubblico, che ha espresso grande supporto per la conduttrice.