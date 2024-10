Non l’ho sentito da anni

Ricky Gianco, noto cantautore e musicista, ha recentemente ripercorso la sua relazione complessa con Adriano Celentano, accusando il “Molleggiato” di avergli sottratto la famosa canzone “Pregherò”. Gianco, che avrebbe dovuto interpretare il brano, ha rivelato di essere stato in attesa per due mesi prima di scoprire che Celentano l’avrebbe registrata.

Nato a Lodi il 18 febbraio 1943, Ricky Gianco (Riccardo Sanna) è considerato uno dei pionieri del rock ‘n’ roll italiano. Ha esordito nel 1954 e ha scritto diversi successi, tra cui “Sei rimasta sola” e “Il vento dell’Est”. Gianco ha raccontato di come la sua passione per il rock fosse una forma di ribellione contro una cultura musicale tradizionale. All’epoca, accedere a questo nuovo genere musicale era complicato; si doveva sintonizzarsi su Radio Luxembourg e ci si recava a Lugano per comprare dischi.

Gianco è stato uno dei membri fondatori del Clan di Celentano, ma l’esperienza è stata breve: “Non era un clan, ma una corte con un sovrano,” ha dichiarato. Dopo un anno e mezzo ha deciso di allontanarsi, sentendo di voler vivere la propria vita e di non voler rimanere in un ruolo di cortigiano. La questione di “Pregherò” ha accresciuto il malcontento tra i due artisti. Gianco desiderava continuare con la sua idea di “sequel” della canzone, evidenziando la sua frustrazione: “Una canzone come un film, con un sequel”.

Nel corso della sua carriera, Gianco ha mantenuto un atteggiamento di rispetto verso Celentano, nonostante le divergenze. Ha riconosciuto che Celentano ha giocato un ruolo importante nel suo successo, specialmente al Cantagiro del 1962. Tuttavia, ha raccontato un episodio curioso in cui Celentano finse un incidente per cedergli una sua canzone, “Stai lontana da me”, scatenando polemiche tra i colleghi dell’epoca.

Oggi, Gianco si guarda indietro con nostalgia, sebbene riconosca che molti ex collaboratori di Celentano non abbiano mai perdonato il “Molleggiato” per le sue azioni. Nonostante il passato tumultuoso, Gianco continua a voler bene a Celentano, anche se da anni non lo vede né lo sente.