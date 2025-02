Non l’ho scritto, che vergogna!

Luca Bizzarri ha annullato il suo spettacolo "Non hanno un amico 2" previsto per il 8 marzo al Teatro Politeama di Genova. La cancellazione non è dovuta a malattie o imprevisti personali, ma perché il comico non ha ancora scritto il suo show. In una mail inviata agli acquirenti dei biglietti, Bizzarri ha espresso le sue scuse e ha fissato la nuova data per il 23 ottobre, ammettendo di essersi trovato in difficoltà a causa dei suoi numerosi impegni professionali.

Nella lettera, il comico ha preferito essere sincero, dichiarando di non voler ricorrere a false scuse. Ha riconosciuto che il suo programma è stato sovraccarico di attività, tra cui il podcast "Non hanno un amico" e altri spettacoli che lo portano in giro per l’Italia. Bizzarri ha ammesso di aver peccato di presunzione, ritenendo di poter gestire il tutto, ma si è reso conto dei limiti che provengono dall’età e dai ritmi frenetici della vita moderna.

Intervistato successivamente, Bizzarri ha ribadito l’importanza di curare il proprio lavoro, dicendo che i suoi seguaci meritano sempre il meglio. Ha preferito affrontare la situazione con onestà, anche se l’ha definita una "figura di me**a", piuttosto che presentare uno spettacolo improvvisato. Oltre a questi eventi, Bizzarri continua a essere attivo nel dibattito politico, esprimendo critiche verso il governo su temi come la cannabis light.